Renata Vasconcellos faz rara aparição com a mãe. Veja a semelhança entre elas

Semelhança entre Renata Vasconcellos e sua mãe rouba a cena durante flagra das duas juntas neste domingo, 24, no Rio de Janeiro

A jornalista e apresentadora Renata Vasconcellos aproveitou a tarde deste domingo, 24, para curtir um passeio com sua mãe, Fernanda. As duas foram flagradas pelos paparazzi enquanto circulavam pelo Rio de Janeiro durante um momento juntas.

Inclusive, a semelhança física entre elas se destacou. Renata mostrou que herdou os traços do rosto da mãe. Compare nas fotos abaixo!

Vale lembrar que Renata Vasconcellos tem uma irmã gêmea, chamada Lanza Mazza. As duas gêmeas idênticas.

Renata Vasconcellos curte passeio com a mãe - Foto: Thiago Martins / AgNews

Quem é Lanza Mazza? Saiba tudo sobre a irmã gêmea de Renata Vasconcellos

Lanza Mazza é estilista e também coordenadora de estilo em uma marca do Rio de Janeiro. E é formada pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ela tem 51 anos de idade e é mãe de Manu e Mari Mazza. Ela é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece publicamente. Suas raras aparições são sempre ao lado da irmã gêmea, Renata Vasconcellos.

Lanza e Renata são gêmeas univitelinas, ou seja, gêmeas idênticas. “Essa confusão é inevitável [sobre saber quem é quem]. Estamos acostumadas. Fomos modelos na adolescência e a indústria fashion usava muito a nossa semelhança para nos promover. Mas éramos realmente iguais na infância. Era uma loucura”, contou Lanza ao jornal O Globo.

Look descontraído de Renata Vasconcellos

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional, da Globo, ao lado de William Bonner, curtiu o seu domingo de um jeito tranquilo. A comunicadora foi fotografada pelos paparazzi enquanto fazia compras nas ruas do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, ela escolheu um look confortável e descontraído. Vasconcellos surgiu com camiseta branca básica, saia estampada, sandálias pretas e bolsa marrom. Para completar o visual, ela ainda aderiu aos óculos escuros.

Renata Vasconcellos - Foto: Dan Delmiro / AgNews

