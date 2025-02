Médica explica diagnóstico de Bruna Marquezine: 'Envolve adaptação'

Bruna Marquezine teve diagnóstico que causa sério desconforto. Médica explica como isso ocorre

Bruna Marquezine (29) descobriu que tem intolerância à lactose após concluir as gravações da novela I Love Paraisópolis (2015). Livre de uma rotina intensa de gravações, ela aproveitou os primeiros dias de férias para comer tudo o que tinha direito. Foi nessa fase em que a atriz procurou um nutricionista e recebeu o diagnóstico.

Apesar de atualmente seguir uma alimentação saudável, fica difícil abrir mão de um bom doce. Brigadeiro é um dos seus preferidos, de acordo com declarações em entrevistas. CARAS Brasil conversa com a médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli para entender quais as complicações que a incapacidade de digerir a lactose, o açúcar do leite, pode causar no paciente.

"A intolerância à lactose pode causar diversos sintomas gastrointestinais desconfortáveis, como dor abdominal, inchaço, gases, diarreia e náuseas, além de sintomas extra intestinais, como dor de cabeça. Esses sintomas ocorrem devido à má digestão da lactose, um açúcar presente no leite e seus derivados, em razão da deficiência da enzima lactase no intestino delgado", explica.

De acordo com a especialista, o tratamento da intolerância à lactose envolveu uma reeducação alimentar para entender como o corpo se comporta diante do consumo de alguns alimentos com lactose. No entanto, os passos para uma "liberdade alimentar" varia de cada pessoa.

"O tratamento envolve a redução ou adaptação do consumo de alimentos com lactose de acordo com a tolerância individual. Muitas pessoas conseguem ingerir pequenas quantidades sem apresentar sintomas. O uso de enzima lactase em cápsulas ou gotas antes do consumo de produtos lácteos pode auxiliar na digestão da lactose. Além disso, há no mercado produtos já isentos de lactose, nos quais a enzima lactase é adicionada para quebrar a lactose antes do consumo", conta.

A nutróloga também explica como o leite pode causar impacto na qualidade de vida de quem tem intolerância à lactose, como a atriz. "O leite contém lactose, um açúcar que precisa ser quebrado pela enzima lactase para ser absorvido no intestino. Pessoas com intolerância apresentam produção reduzida ou ausente dessa enzima, o que impede a digestão adequada da lactose, resultando nos sintomas típicos da intolerância", conclui.

