Bruna Marquezine fala pela primeira vez sobre festa na fazenda de Leonardo

Após ser alvo de várias especulações sobre sua presença na fazenda de Leonardo, Bruna Marquezine faz comentário sobre a festa do namorado, João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao ir pela primeira vez na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, no interior de Goiás. Ela esteve no local para celebrar o aniversário do seu namorado, o ator João Guilherme, mas chamou a atenção por não aparecer nos vídeos e fotos dos outros convidados.

Com isso, a estrela virou assunto e os internautas até suspeitaram que ela estaria fugindo dos celulares dos presentes no evento. No entanto, João colocou um ponto final nos rumores ao compartilhar fotos de um momento de carinho com a namorada na fazenda.

Então, Bruna aproveitou o post do amado para falar pela primeira vez sobre a viagem para Goiás. Nos comentários do post dele, a atriz disse: “Foi bom demais! Você merece”.

Amigo de Bruna Marquezine rebateu críticas

O marido de Sasha, João Lucas, resolveu comentar sobre a polêmica envolvendo Bruna Marquezine e a família de Leonardo. Nos últimos dias, o cantor esteve presente com a atriz na fazenda Talismã para o aniversário de 23 anos de João Guilherme e viu o que se passou por lá.

Em meio aos julgamentos pela postura discreta da ex-global e suposições sobre o que teria acontecido, o genro de Xuxa Meneghel disse que as pessoas não estavam lá para verem o que realmente ocorreu e que o agradecimento pela recepção foi feito fora das redes sociais.

"Como alguém pode opinar sobre algo QUE NÃO VIU, um lugar que NÃO FOI ou uma ocasião QUE NÃO ESTEVE PRESENTE? simples… não tem como. fim de papo, próxima pauta", começou indagando. "Ao mesmo tempo, eu já estive em lugares onde o que tava acontecendo não correspondia com o que parecia nas redes sociais. ou seja, NÃO DÁ PRA SABER, a menos que você esteja presente", continuou.

João Lucas então rebateu sobre não terem agradecido Poliana Rocha e Leonardo. "Ah mas não postou nada agradecendo” vocês não conseguem agradecer pessoalmente? ou pelo whatsapp? só é de verdade se for num story?", questionou.

