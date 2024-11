Regina Casé relembra grave acidente do marido: 'Não desistiu'

"Feliz aniversário do seu renascimento!", disse a atriz Regina Casé ao relembrar o grave acidente que o marido, Estêvão Ciavatta, sofreu há 16 anos

Regina Casé usou as redes sociais neste domingo, 10, para celebrar uma data muito especial: o aniversário de renascimento de seu marido.

Há 16 anos, Estêvão Ciavatta caiu de um cavalo enquanto passeava em seu sítio e no feed do Instagram, a atriz recordou algumas fotos da época em que ele estava se recuperando do grave acidente e celebrou o milagre que ele viveu.

"16 anos hoje... 10 de novembro de 2008, lembro de cada minuto como se fosse hoje... Agradeço a todos os muitos amigos, família, médicos, enfermeiros, terapeutas, guias espirituais e mais um mundão de gente que nem conheço que rezou e torceu por nós. Mas agradeço mais do que tudo ao meu amor que não desistiu nem um segundo! Yoyô você levou meu amor pra lugares que eu nem sabia que existiam...", disse a famosa no começo do texto.

"Estêvão, a gente sabia que ia sair desse pântano de dor, mas jamais poderíamos imaginar que íamos chegar tão longe... Nossa vida, nosso filho, nossos trabalhos, nossas viagens, nossos sonhos... Dizer que foi um milagre é pouco...! Feliz aniversário do seu renascimento! Te amo", completou.

Regina Casé celebra 25 anos de casamento com 'mini lua de mel'

A atriz e apresentadora Regina Casé dividiu com os seguidores registros especiais de um dia inesquecível ao lado do marido, Estevão Ciavatta. Em celebração aos 25 anos de casados, os dois realizaram um passeio de barco no Rio de Janeiro e aproveitaram o momento como uma verdadeira 'mini lua de mel'.

Por meio de seu Instagram oficial, Regina abriu o álbum de fotos da ocasião e destacou o quanto aproveitou cada segundo ao lado do companheiro. Esbanjando simpatia, o casal não poupou romantismo ao posar para a câmera em meio ao mar.

"Mais um presente do Yoyô. Lua de mel sem sair do Rio de Janeiro... Saímos sem saber pra onde íamos e tudo foi rolando mansinho, uma surpresa atrás da outra... Amei cada minutinho", declarou a famosa na legenda da publicação. Veja as fotos!

