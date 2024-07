Equipe de Rayssa Leal tenta dar suporte emocional para atleta nos jogos olímpicos

A responsável pela carreira de Rayssa Leal revelou que a equipe deseja levar a mãe da skatista para perto como suporte emocional durante as Olimpíadas

Em entrevista ao podcast Maquinistas, Tatiana Braga, que está por trás da carreira da skatistaRayssa Leal, a "Fadinha" do skate, revelou as dificuldades da equipe em levar a mãe da jovem, Lilian Mendes, para perto dela como suporte emocional durante as Olimpíadas de 2024. Segundo Tatiana, existe discussões com a Comissão Olímpica Brasileira (COB) para que Lilian esteja próxima da filha durante a competição em algum momento.

Tatiana pontuou que a ideia surgiu após a equipe perceber que Rayssa ficava bastante abalada sem ter alguém da família por perto. Nos Jogos Pan-Americanos, como relatou a CEO da TB Sports, a Fadinha foi às lágrimas ao sentir saudade da mãe:

"Ela ligou da pista falando: 'eu queria que a mamãe estivesse aqui'. A mãe não tinha acesso ao treino dela. A gente não precisa que uma menina de 16 anos peça para que a mãe esteja ali... Não é porque é um momento frágil, mas porque era a única que ela gostaria de olhar. Nós quanto adultos (também precisamos disso", reforçou a empresária.

Como solução para o problema, a equipe sugeriu que Lilian ficasse com a filha pelo menos no dormitório dos atletas, na Vila Olímpica: "Todo mundo quer ajudar. Ver se a gente consegue que a mãe possa dormir com ela, ou que seja um acolhimento sentimental que Rayssa confie e que possa estar ali. É algo que ela (Rayssa) quer muito", declarou Tatiana.

Rayssa Leal nas Olimpíadas 2024

Com pouca idade e muita garra na competição, Rayssa ficou entre os nomes mais comentados durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. A Fadinha surpreendeu pelo talento no skate e é uma das promessas do esporte neste ano, como integrante do time feminino brasileiro em Paris.

Vale lembrar que durante o pré-olímpico, a jovem conquistou o primeiro lugar, o que garantiu sua vaga nas Olimpíadas, que começam no dia 26 de julho.