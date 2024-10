Rafaella Justus mostra presente que ganhou da irmã, Fabiana: 'Leva um significado lindo'

Em seu perfil do Instagram, Rafaella Justus mostrou aos seguidores um presente que ganhou da irmã, Fabiana Justus, na noite desta terça-feira, 22

Rafaella Justus(15) usou seu perfil do Instagram na noite desta terça-feira, 22, para mostrar um presente que recebeu da irmã, Fabiana Justus(38). A adolescente ganhou uma camiseta da Les Cloches, loja que a empresária tem, em sociedade com Luciana Hildebrand. "Leva um significado lindo", afirma a influenciadora.

"Gente acabei de receber aqui minha camiseta da Les Cloches by Fabiana Justus. Estou apaixonada pela minha, recebi a Phoenix Rising [ascenção da Fênix, em português], que representa o renascimento, a força interior e a renovação. Eu amei esse significado", começa Rafaella Justus nos Stories do Instagram . "Todas elas têm um significado lindo, que reflete toda a força que a Fa teve esse ano."

A filha de Roberto Justus(69) e Ticiane Pinheiro(48) explicou que, mesmo enfrentando a luta contra o câncer, a irmã trabalhou no lançamento da sua linha de roupas e colocou um significado especial em cada camiseta. Segundo a adolescente, as roupas foram um sucesso de vendas.

Na sequência, Rafaella Justus vestiu a camiseta e mostrou como o modelito ficou no corpo, e aproveitou para agradecer à irmã pelo presente especial. "Eu amei, é linda. Amei demais, ainda mais porque ela leva um significado lindo. Vou usar demais."

Recentemente, a jovem também mostrou um momento especial ao lado da irmã, Luiza Justus(31), em seu perfil do Instagram. As duas posaram juntas na cozinha da família, enquanto cozinhavam uma refeição. "Sister chefs", escreveu a influenciadora na legenda da publicação, que conta com a canção Send Me On My Way, da banda Rusted Root.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAFAELLA JUSTUS EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: