Rafaella Justus e Fabiana Justus recriam foto em ocasião especial; veja

Em encontro especial, Rafaella Justus e Fabiana Justus refazem foto do passado e mostram mudanças ao longo do tempo; veja

As filhas de Roberto Justus, Rafaella Justus e Fabiana Justus, recriaram uma foto que fizeram no passado ao se encontrarem nesta quarta-feira, 02, no apartamento da influenciadora durante uma festa do pijama que fizeram.

Deitadas na cama, fazendo a mesma pose e biquinho para a foto, a dupla posou para a selfie e encantou ao mostrar a proximidade que elas têm apesar da diferença de idade de 23 anos. Após dois anos, ela refizeram o clique.

"Sister sleepover. 2004-2022", escreveu Fabiana Justus sobre estarem fazendo uma festa do pijama em sua casa. É bom lembrar que elas sempre estão juntas e se encontrando após a empresária do ramo da moda ser liberada pelos médicos para socializar com mais pessoas por estar com a imunidade melhorando depois do tratamento contra o câncer.

Ainda no último final de semana, Rafaella Justus viajou com o pai e a madrasta, a influenciadora Ana Paula Siebert, para a Bahia e divertiu ao mostrar como cuida da irmã mais nova, Vicky Justus, de 4 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Rafaella Justus é acusada de sujar item da casa de Fabiana Justus

A influenciadora Fabiana Justus fez um jantar para comemorar seu aniversário de 38 anos. Em seu apartamento em São Paulo, a empresária recebeu apenas alguns amigos e familiares para a reunião intimista. Entre os presentes estava a irmã, Rafaella Justus, que acabou sendo acusada de ter aprontado algo durante o evento.

Após o banquete servido na sala de jantar, a aniversariante apareceu limpando o estofado de uma das cadeiras com um guardanapo. Preocupada com a sujeira, Fabiana Justus não parou de esfregar e falou que a autora da mancha seria a adolescente.

A herdeira de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus negou ter sido a responsável e se divertiu com o jeito mega organizado da irmã. Inclusive, ela e outros convidados brincaram sobre a aniversariante ser do signo de Virgem, o qual preza muito pela organização extrema e limpeza. Saiba mais aqui.