Ana Paula Siebert diverte ao mostrar 'cuidado' de Rafaella Justus com Vicky

Durante viagem à Bahia, Ana Paula Siebert diverte com vídeo de Rafaella Justus aprontando com Vicky Justus; veja o que ela fez

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mostrou um momento divertido da viagem que fizeram para a Bahia com Rafaella Justus e Vicky Justus. Em seus stories, a mãe da caçulinha do empresário revelou como a adolescente tem "cuidado" com a irmã mais nova.

Ao deixar as duas sozinhas brincando, a amada do ex-apresentador de O Aprendiz se surpreendeu ao ver a enteada pegando a menina, de 5 anos, no colo e a colocando de cabeça para baixo. Bagunceira, Vicky Justus adorou e deu risada.

"Da série: Rafa, cuida da Vicky cinco minutos pra mim", compartilhou o vídeo da dupla aprontando e ousando nas brincadeiras.

Durante a viagem, Ana Paula Siebert ainda divertiu ao mostrar a filha provocando o pai e chamando ele de "vovô". Para embarcarem para a viagem de fim de semana em um hotel de luxo na Bahia, a influenciadora e a herdeira colocaram looks de mais de R$ 50 mil.

Veja Rafaella Justus e Vicky Justus aprontando:

Ana Paula Siebert explica olhar inseguro da filha em ocasião especial

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, falou a participação de sua filha, Vicky Justus, de 4 anos, em um desfile de roupas infantis. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre a carinha que a herdeira fez no momento importante.

Cheia de estilo e fofura, a menina apareceu desfilando com um pouco de vergonha e a loira explicou o que aconteceu. Ana Paula Siebert contou que Vicky estava um pouco insegura e que ficou emocionada ao ver o momento da herdeira sozinha na passarela. Saiba mais aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)