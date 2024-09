Rafaella Justus é comparada com a avó, Helô Pinheiro. Saiba o motivo

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus foi comparada com a avó, Helô Pinheiro, ao mostrar fotos de viagem

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos, foi comparada com sua avó Helô Pinheiro ao compartilhar fotos de sua viagem para a Bahia. A adolescente apareceu com look de praia ao curtir o dia ensolarado e os fãs ficaram surpresos com a semelhança dela com a avó materna.

Nos comentários, os internautas falaram sobre a beleza da neta e da avó, já que Helô é conhecida por ter inspirado a música Garota de Ipanema. “Ela está muito mini Garota de Ipanema”, disse um seguidor. “Igual a avó”, escreveu outro. “Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a Rafa, que vem e que passa”, cantou mais um. “Está no DNA”, escreveu um seguidor.

Além disso, Rafa Justus foi elogiada por integrantes de sua família. A madrasta, Ana Paula Siebert, disse: “Gata”. A mãe, Ticiane Pinheiro, comentou: “Te amo, deusa. Que maravilhosa”. E, o pai, Roberto Justus, escreveu: “Gata! Amo!”.

Presente mais criativo de Rafaella Justus

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus comemorou seus 15 anos há pouco tempo em uma festa de 15 anos luxuosa em São Paulo. Agora, ela contou qual foi o presente mais diferente que ganhou em seu aniversário.

Por meio dos stories do Instagram, a adolescente respondeu perguntas dos fãs e um deles quis saber qual foi o presente mais criativo que ela ganhou. Então, Rafa contou: “Criativo e inusitado… Uma metade de um queijo!”. Inclusive, ela mostrou a foto do alimento.

Em outro momento, Rafa Justus foi questionada sobre qual foi o momento mais emocionante da festa de debutante, e ela relembrou da visita surpresa da irmã Fabiana Justus. “Quando a Fabiana chegou de surpresa! Ela fez um vídeo para mim que passou no telão e, assim que começou, eu já estava chorando litros com a mensagem linda! Quando acabou o vídeo, ela apareceu! Foi incrível”, declarou.