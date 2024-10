Rafael Zulu comemora um ano do casamento com Aline Becker e se declara

Rafael Zulu usou as suas redes sociais para fazer uma linda declaração para a esposa Aline Becker, com quem celebrou um ano de casamento

Rafael Zulu usou as suas redes sociais para fazer uma linda declaração para a esposa Aline Becker, com quem celebrou um ano de casamento.

Em sua conta no Instagram, o famoso resgatou algumas fotos da cerimônia e se declarou para a amada. "Há um ano atrás eu falava sim para o maior amor da minha vida. O tempo voa meu Deus! Ontem conversávamos sobre esse tempo e sobre como temos habilidade para driblar todas as situações que cruzam nossas vidas. Você me ensina que se dedicar ao que verdadeiramente interessa, é o caminho mais certo para encontrar a felicidade. E eu me dedico mesmo a nossa família", começou ele.

Em seguida, Zulu afirmou que deseja comemorar essa data por muitos anos. "O casamento para mim é a certeza de dividir todos os momentos da minha vida com o meu maior amor. E com você a vida e esses momentos ficam muito mais leves! Eu te escolhi e seguirei te escolhendo todos os dias da minha vida! Amo muito você meu amor… E já decidi: vou me casar com você para sempre", finalizou.

Rafael Zulu e Aline Becker são pais de Kalu, de três anos. Além disso, Rafael também é pai de Luiza, de 17 anos, fruto do seu relacionamento com Maria Clara Barbosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Zulu (@rafaelzulu)

Racismo

Recentemente, Rafael Zulu usou as redes sociais para fazer um alerta importante aos seguidores. Após abrir uma caixinha de perguntas, o ator e empresário foi questionado sobre racismo recreativo. Sincero, ele abriu o coração e contou que sua filha, Luiza Zulu, de 17 anos, foi alvo de comentários preconceituosos em sua escola.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Rafael recebeu um questionamento de um seguidor: "Qual sua opinião sobre racismo recreativo?", perguntou. É válido destacar que o racismo recreativo se refere ao preconceito racial em forma de humor, como em piadas e apelidos pejorativos, que muitas vezes são confundidas como ‘brincadeiras’.

Em sua resposta, Zulu foi direto ao afirmar que as piadas são tão graves como quaisquer outras formas de racismo. Na sequência, ele contou que sua filha mais velha já foi alvo do preconceito recreativo na escola: "Tão grave quanto todos os outros. Minha filha sofreu no ano passado na escola esse tipo de racismo", respondeu o ator.