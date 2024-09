Rafael Zulu revela que a filha sofreu racismo na escola: “Tão grave”

Rafael Zulu revela que a filha foi vítima de preconceito na escola e faz alerta sobre racismo recreativo; entenda o que aconteceu

No último domingo, 22, Rafael Zulu usou as redes sociais para fazer um alerta importante aos seguidores. Após abrir uma caixinha de perguntas, o ator e empresário foi questionado sobre racismo recreativo. Sincero, ele abriu o coração e contou que sua filha, Luiza Zulu, de 17 anos, foi alvo de comentários preconceituosos em sua escola.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Rafael recebeu um questionamento de um seguidor: "Qual sua opinião sobre racismo recreativo?", perguntou. É válido destacar que o racismo recreativo se refere ao preconceito racial em forma de humor, como em piadas e apelidos pejorativos, que muitas vezes são confundidas como ‘brincadeiras’.

Em sua resposta, Zulu foi direto ao afirmar que as piadas são tão graves como quaisquer outras formas de racismo. Na sequência, ele contou que sua filha mais velha já foi alvo do preconceito recreativo na escola: "Tão grave quanto todos os outros. Minha filha sofreu no ano passado na escola esse tipo de racismo", respondeu o ator.

Rafael Zulu relata que a filha sofreu racismo na escola - Reprodução/Instagram

Apesar de não revelar mais detalhes sobre o ocorrido, Rafael colocou o assunto em pauta e fez um alerta importante sobre a gravidade do preconceito. Vale lembrar que o ator e empresário é pai de Luiza Zulu, fruto de um antigo relacionamento com Maria Clara. Além disso, ele também tem Kalu, de dois anos, do casamento com Aline Becker.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Becker △ (@alineebecker)

Inclusive, Zulu já estreou sua primeira atração ao lado de Luiza. No GNT, Rafael comanda o ‘Pai é pai’ com a primogênita: “Pai é Pai”, meu novo programa no GNT com minha filha Luiza! Vamos abordar os conflitos e as alegrias do cotidiano com filhos, trazendo convidados especiais para compartilhar suas experiências”, ele celebrou o lançamento.

“Dividir a cena com Luiza é um sonho realizado. Queremos mostrar nossa relação de afeto e cuidado e como o diálogo é a base do nosso amor. Fiquem atentos, estreia dia 4 de agosto!”, Rafael comemorou com a herdeira. “Projeto lindo que pude contar com gente preta na frente e atrás das câmeras. Tô muito feliz”, ele destacou nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Zulu (@rafaelzulu)

