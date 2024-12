Rachel Sheherazade anuncia saída da Record após ser demitida pela emissora

A apresentadora e jornalista Rachel Sheherazade encerrará contrato com o canal de Edir Macedo após comandar reality e atração dominical na emissora

A apresentadora e jornalista Rachel Sheherazade anunciou a sua saída da Record por meio de suas redes sociais nesta segunda-feira, 23. A ex-Fazenda afirmou que foi avisada de que a emissora não possui planos para ela em 2025 e o seu contrato, que encerra no próximo dia 31, não será renovado.

Para realizar o anúncio, Sheherazade publicou uma foto de si acompanhada de uma legenda a respeito da saída por meio do Instagram e do X (antigo Twitter). "Meus agradecimentos a Record pelo respeito e a confiança no meu trabalho. Em menos de um ano, pude encabeçar dois grandes projetos na emissora e recebi muito amor por onde passei. O sentimento é de felicidade por tudo o que vivi este ano e aquela sensação maravilhosa do dever cumprido!", escreveu.

Rachel Sheherazade na Record

Rachel Sheherazade chegou a apresentar o reality A Grande Conquista 2, antes de ganhar seu próprio programa. A jornalista esteve à frente do Domingo Record, que conseguiu apenas média de 2,8 pontos de audiência na Grande São Paulo.

Em suma, o programa semanal poderia passar por reformulações para 2025 caso reagisse em audiência, mas não foi o que aconteceu. Por conta disso, foi batido o martelo sobre a não-renovação do contrato da famosa, que agora volta a ficar desempregada, motivo que a fez entrar no reality rural.

Após o rompimento com Rodrigo Faro, que também rendeu baixos números no Ibope, foi a vez da loira ser dispensada em meio à reformulação da grade para o próximo ano.

Rachel Sheherazade responde Flor sobre salário

A apresentadora Rachel Sheherazade rebateu Flor Fernandez após ser citada pela peoa no reality show A Fazenda 16, da Record. A jornalista viu que a loira falou de um suposto salário dela no SBT e foi até as redes sociais para desmentir.

Em uma conversa com os peões, Flor disse que Rachel recebia R$ 200 mil de salário quando estava no SBT. Porém, a apresentadora desmentiu no X, antigo Twitter. “Além de falsa é mentirosa também. Valei-me! Larga o meu anjo, minha senhora”, disse. Confira!

