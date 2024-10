Nas redes sociais, Rachel Sheherazade encantou os seguidores ao relembrar foto de quando estava grávida do segundo filho; confira

Nesta quinta-feira, 3, Rachel Sheherazade encantou os seguidores ao compartilhar registro de quando estava grávida do segundo filho, Gabriel. Na foto, tirada em 2007, a apresentadora surgiu segurando a primogênita, Clara, no colo. Ambos são frutos do antigo casamento com o corretor de imóveis, Rodrigo Porto.

"#tbt2007. A mulher mais feliz do mundo é aquela que encontra o amor e vive cercada dele. Eu sou essa mulher, que sonhou desde a infância com esses filhos, e hoje sou nutrida pelo maior amor do mundo. Obrigada, Cacá e Iel! Vocês são minha vida todinha", declarou na legenda da publicação.

E nos comentários, os seguidores se derreteram pelo registro. "Que lindas", comentou um. "Você nasceu pra ser mãe, minha rainha, uma inspiração", disse outro. "Que fotinha mais linda. Que TBT precioso. Muito amor sempre para vocês", desejou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Rachel Sheherazade entrega inspiração em apresentador da Globo para novo reality

Depois de se tornar destaque de A Fazenda em 2023, Rachel Sheherazade assumiu o comando de A Grande Conquista, reality de confinamento da Record que ganhou sua segunda temporada neste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista entregou suas inspirações para a nova empreitada profissional e como foi a preparação para a estreia no entretenimento.

"Sinto-me muito feliz e, acima de tudo, grata à Rede Record por esta oportunidade. Apresentar A Grande Conquista será o meu primeiro passo na transição do jornalismo para o entretenimento. É um passo muito importante na minha trajetória profissional por que também marca minha volta à TV aberta depois se quatro anos. Eu ansiava muito por este momento", afirmou.

Prestes a estrear em um novo ambiente em sua carreira, Rachel Sheherazade não escondeu que tem bem definidas as suas inspirações. A jornalista destacou que nomes como Marina Rios e Adriane Galisteu são suas principais referências como apresentadoras de realities, mas Pedro Bial e Tadeu Schimit, do Big Brother Brasil, também representam bem seu novo momento.

"A Dri é a primeira mulher na televisão brasileira a apresentar um reality show. Ela será naturalmente uma referência, mas não a única. A Mari Rios também é uma inspiração, além do Pedro Bial e o Tadeu Schimit que, assim como eu, são egressos do jornalismo", disse ela.