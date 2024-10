Quem são os filhos de Luciana Gimenez? Saiba mais

Luciana Gimenez é mãe de dois meninos; confira mais detalhes e curiosidades dos filhos da apresentadora da RedeTV!

Uma das maiores apresentadoras do país, Luciana Gimenez (54) também coleciona outras profissões como: empresária, modelo e, com muito orgulho, mãe! Ela inclusive já confessou à CARAS que a maternidade é seu grande destaque, mas quem são os filhos da comunicadora? Saiba mais.

Luciana Gimenez é mãe de dois meninos. O mais velho é Lucas Jagger (25), fruto do envolvimento da apresentadora com o cantor britânico Mick Jagger (81). Desde 2018, o primogênito da comunicadora se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, onde iniciou seus estudos em uma faculdade.

Recentemente, Luciana Gimenez se derreteu ao mostrar as fotos da formatura de Lucas Jagger, que se formou em Artes Literárias na Universidade de Nova York. O filho da apresentadora também chegou a atuar como youtuber, com o canal Role Perdido.

E o caçula de Luciana Gimenez é Lorenzo Gabriel (13), herdeiro do casamento vivido com o empresário Marcelo de Carvalho (63), vice-presidente da RedeTV! A apresentadora é bastante reservada com relação a sua vida pessoal, mas sempre compartilha alguns registros ao lado dos filhos.

FAMÍLIA AUMENTANDO?

Nesta semana, em entrevista ao Jornal O Globo, a apresentadora abriu o coração sobre sua vida pessoal e revelou se tem planos de aumentar mais a família. Luciana Gimenez também reforçou que está solteira, mas pensa em arrumar um namorado.

"Estou pensando em engravidar. Juro, comecei a pensar nisso porque meu filho está com 13 anos. Estou realmente pensando nisso, para te falar a verdade [...], mas não gosto de estar solteira. Prefiro estar em um relacionamento. Espero namorar em breve e, quem sabe, com o pai do meu filho", disse a apresentadora Luciana Gimenez em entrevista ao Jornal O Globo.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCIANA GIMENEZ NAS REDES SOCIAIS: