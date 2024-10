Mais filhos? Luciana Gimenez fala sobre planos de aumentar a família

A apresentadora Luciana Gimenez, que já é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, e Lorenzo Gabriel, de 13, contou se tem planos de aumentar a família

A apresentadora Luciana Gimenez abriu o coração sobre sua vida pessoal e revelou se tem planos de aumentar mais a família. Ela, que já é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, e Lorenzo Gabriel, de 13, contou em entrevista ao jornal O Globo que pensa em ter outro filho.

"Eu quero fazer muitas coisas e, para mim, estou começando. Quero entrevistar muitas pessoas, ir a muitos lugares, fazer filmes. Quando paramos de ter sonhos, desejos e metas, a gente literalmente morre, talvez no sentido figurado. Estou pensando em ter outro filho. Estou pensando em engravidar. Juro, comecei a pensar nisso porque meu filho está com 13 anos. Estou realmente pensando nisso, para te falar a verdade", disse ela.

Solteira, ela contou que pensa em arrumar um namorado. "Sou um pouco exigente. Não sou dessas que ficam com alguém só por ficar. Não consigo, gosto muito de mim para ficar com alguém que eu não ache incrível. Normalmente, me relaciono com homens mais jovens porque minha cabeça é muito jovem. Gosto de ir a festas até a madrugada. Os homens projetam uma complexidade em mim que não procede, aí já digo que isso não me pertence e essa não sou eu. Mas não gosto de estar solteira. Prefiro estar em um relacionamento. Espero namorar em breve e, quem sabe, com o pai do meu filho".

Luciana Gimenez revela sequelas após acidente

Recentemente, ela relembrou um momento delicado de sua vida e contou que ainda lida com sequelas do acidente que sofreu em uma pista de esqui na neve, ocorrido em janeiro de 2023, durante as férias com seus filhos em Aspen, nos Estados Unidos.

"Quando fico muito tempo de salto, ainda tenho dores e inchaço nas pernas. Fiquei com um certo medo do esqui. Era o esporte que eu mais gostava, e não sei como vou lidar com isso. Ainda não consegui organizar isso na minha cabeça, porque hoje o fator medo é muito presente em mim", disse ela. Leia mais!