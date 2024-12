Marido lamenta morte de Lili Spada, com quem estava há 19 anos: 'Eterno'

Lili Spada, influenciadora e empresária de estética, faleceu aos 42 anos. O marido, cirurgião Ercole Spada Neto, lamentou a perda nas redes sociais

A influenciadora e empresária de estética Lilian Martins Gomes, mais conhecida como Lili Spada, que faleceu nesta quarta-feira, 4, aos 42 anos de idade, era casada com o cirurgião plástico Ercole Spada Neto. E ele usou as redes sociais para lamentar a perda.

Nos stories de seu perfil no Instagram, ele se limitou a escrever: "Amor eterno'". Em seguida, compartilhou várias homenagens publicadas por pessoas próximas. O casal sempre foi discreto em relação à vida a dois e costumava publicar conteúdos relacionados ao ramo de ambos: a estética.

Em junho deste ano, Lili Spada fez uma publicação para celebrar o dia dos namorados. "Esse é o nosso 19º Dia dos Namorados, meu doutor, e sem querer postar mensagens superelaboradas, porque a vida não é essa a 'vida Instagram'. Só tenho a agradecer a Deus por todos os alto e baixos que passamos ao longo desses 19 anos, porque foram eles que forjaram o que construímos hoje. Como você mesmo disse, 'Viver a dois é uma arte', e eu concordo e grau, gênero e número, até porque toda arte é inspiradora", iniciou.

"Mesmo já tendo passado tanto tempo juntos, sei e me preparo para os próximos altos e baixos, mas dessa vez meu amor, com maturidade, bagagem e uma certeza , de que aconteça o que acontecer, no final de toda tormenta e provação, sairemos mais fortes e unidos. Se eu puder compartilhar algo muito valioso hoje, seria o de valorizar a cumplicidade pois ela é terreno sólido para uma casal. Te amo, meu doutor! Feliz Dia dos Namorados", finalizou ela.

O que aconteceu com Lili Spada?

Além de compartilhar conteúdos sobre estética nas redes sociais, Lilian era empresária e proprietária de um centro de estética, além de ser sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo. Segundo a influenciadora Mari Menezes, Lili foi diagnosticada recentemente com um tumor, mas não revelou mais detalhes.

"O céu acordou em festa e nós aqui em luto!! Uma amiga minha tão especial hoje se foi, nem consigo acreditar! A vida é um sopro, mesmo, aproveite hoje, fale o quanto você ama hoje porque, quando você menos espera, as pessoas se vão. Ela sempre cuidou tão bem de mim, era muito saudável e, do nada, descobriu um tumor. Meus sentimentos eternos, Ercole Spada Neto [marido de Lili]. Vocês para sempre serão vivos em nossos corações!", publicou a influenciadora Mari Menezes, amiga e cliente de Lili.

Equipe falou sobre o estado de saúde dela

No último dia 20 de novembro, a equipe de Lili compartilhou no perfil pessoal dela uma nota sobre o estado de saúde da influenciadora e empresária. "Olá, pessoal, passamos por aqui para compartilhar uma atualização importante. A Lili está passando por um momento delicado de saúde e, por isso, precisará se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. Ela sempre foi muito transparente com vocês e mantém todo o carinho por cada pessoa que acompanha sua jornada. Neste momento, o foco está totalmente em sua recuperação. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que enviem energias positivas e orações para ela. Agradecemos imensamente por todo o apoio e por fazerem parte dessa comunidade tão especial. Com carinho, Equipe Lili Spada", dizia a publicação.

