Quem é Vera Viel? Saiba tudo sobre a esposa de Rodrigo Faro

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel anunciou que foi diagnosticada com um tumor raro e maligno. Saiba mais sobre quem ela é

A modelo e apresentadora Vera Viel comoveu os seus seguidores nesta quinta-feira, 10, ao anunciar que foi diagnosticada com um tumor raro e maligno. Casada com o apresentador Rodrigo Faro, ela recebeu diversas mensagens de carinho e apoio neste momento delicado com sua saúde.

Além de ser conhecida por causa do seu casamento, Vera Viel tem uma linda trajetória profissional e de vida. Ela está com 48 anos – completará 49 anos na sexta-feira, 12 de outubro – e é mãe de três filhas: Clara, de 19 anos, Maria, de 16 anos, e Helena, de 11 anos, frutos do casamento com o apresentador Rodrigo Faro.

Vera iniciou sua trajetória profissional como modelo aos 17 anos, em 1993. Ela participou do concurso Garota Verão Vivo, da Rede Bandeirantes, e logo assinou contratos com grifes e marcas. Ela já foi modelo de passarela e também fotografou para editoriais de moda em revistas.

Depois de se afastar da carreira de modelo, ela entrou para o mundo da TV. Vera Viel já foi repórter do Programa Amaury Jr, da RedeTV!, e do Zapping, da Record News.

O amor de Rodrigo Faro e Vera Viel

Rodrigo Faro e Vera Viel se conheceram em 1997 durante um trabalho juntos como modelos. A paixão se tornou amor e eles se casaram em 2003 em uma cerimônia religiosa comandada pelo padre Antônio Maria. A lua de mel aconteceu em Recife.

“13 de maio de 1997 foi quando eu vi a Vera pela primeira vez, quando fizemos par num comercial de chinelos. Naquele dia tive a certeza que havia encontrado a minha alma gêmea”, disse ele.

O diagnóstico de câncer

Vera Viel identificou um nódulo em sua perna e foi em busca de um diagnóstico médico. Depois de passar por exames, ela foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial.

“Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha! Amanhã, dia 11 de outubro, farei uma cirurgia para retirá-lo e, depois, seguiremos com o tratamento junto a uma equipe médica incrível e muito abençoada”, disse ela.

E completou: “Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura! Tenho muita fé em Deus e sei que, para Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem”.

Veja fotos de Vera Viel:

