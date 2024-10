Quem é? Fiuk chama atenção com ‘cheiro no cangote’ de affair misterioso

Fiuk gera especulações sobre affair misterioso após compartilhar registro de um momento íntimo em suas redes sociais; confira as apostas dos fãs

Na manhã desta quarta-feira, 16, Fiuk chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um registro de um momento íntimo em suas redes sociais. No clique, o cantor aparece dando um ‘cheiro no cangote’ de um affair misterioso. Em pouco tempo, o registro gerou especulações e uma lista de supostos nomes para o novo romance do famoso.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Fiuk compartilhou um clique em que aparece posando no espelho e dando um cheiro no cangote de seu novo romance. Na imagem, a figura misteriosa aparece de costas, e o único detalhe visível é que a pessoa usa uma camiseta preta, tem cabelo raspado e descolorido e não é possível identificar seu gênero.

Logo, os seguidores brincaram que Fiuk estaria vivendo um affair com Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, que também tem o cabelo raspado e descolorido: “Achei que era o Chico”, disse uma admiraora. No entanto, o cantor já deixou claro em diversas ocasiões que é heterossexual, assim como o influenciador e investidor.

Portanto, as especulações não passaram de uma brincadeira. Em seguida, a maior parte das apostas se voltou para a cantora Clau, que também adota o mesmo estilo de cabelo e apareceu usando uma camiseta da mesma cor em suas redes sociais: “Parece muito a Clau”, uma admiradora comentou. “Na hora que vi pensei nela”, disse outra.

Fiuk chama atenção ao postar foto com suposto affair - Reprodução/Instagram

Quem é Clau?

Ana Cláudia Scheffer Riffel, mais conhecida como Clau, é uma cantora gaúcha que ganhou destaque após viralizar nas redes sociais. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, ela compartilha seu dia a dia e também suas canções. Além disso, Clau possui parcerias com diversas celebridades e já ficou conhecida como 'pupila de Anitta'.

Autora dos hits "Primeira Vez", "Relaxa" e "Pouca Pausa", ela já colaborou com artistas como Haikaiss, PK e Luccas Carlos. Agora, Clau levanta especulações sobre uma possível parceria amorosa com Fiuk. Até o momento, tanto ela quanto o cantor não se pronunciaram sobre os rumores, mas já ganharam o apoio dos seguidores após o suposto clique juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CLAU (@clauoficial)

Fiuk revelou batalha contra vício:

Após ser hospitalizado e passar por alguns exames médicos, Fiuk revelou aos seguidores o início de sua batalha contra o vício em cigarro recentemente. Em um desabafo sincero nas redes sociais, o ator e cantor compartilhou que está tentando parar de fumar, mas enfrenta desafios, já que o hábito é comum em sua família.