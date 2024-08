Quem é Augusto Akio, o skatista que conquistou medalha olímpica para o Brasil e encantou web

Saiba mais sobre o medalhista Augusto Akio, o "Japinha" do skate park que conquistou medalha de bronze para o Brasil nas Olimpíadas

Augusto Akio entrou para a história do esporte brasileiro depois de conquistar a medalha olímpica de bronze no skate park, nesta quarta-feira (5). Nas redes sociais, o jovem, de 23 anos, surpreendeu não somente pelo talento nas manobras, como também pelo carisma e por uma fato de impressionar: conseguir fazer malabarismo enquanto se equilibra no skate. Saiba mais sobre Akio a seguir.

O atleta é natural de Curitiba e é conhecido também pelo apelido de "Japinha" do skate. Pela primeira vez nas Olimpíadas, o rapaz exibiu talento e também persistência na paixão de infância pela modalidade, que era vista pela família apenas como um hobby:

"Ele tinha sete anos. O primeiro skate dele foi da 'Casa China', porque a gente nunca imaginou que ele fosse dar certo no skate, mas de repente virou a vida dele, o que ele ama fazer. Era (um skate) de R$ 1,99, o mais baratinho, porque não botamos muita fé", contou a mãe do atleta, Silvana Takahashi, em entrevista ao GE.

Assim como o skate, o interesse pelo malabarismo veio por acaso, quando ele se machucou e teve que dar uma pausa nas manobras, como revelou a mãe durante o bate-papo. Segundo ela, Augusto aprendeu tudo o que sabe sozinho e falando com pessoas do ramo circense. No Instagram, o jovem exibe os talentos de forma simultânea, encantando o público.

Na final do skate park, Akio começou com o pé direito. Embora tenha feito manobras surpreendentes, na última delas, ele caiu e não completou a sequência. No entanto, na última tentativa, ganhou nota 91.85, o que garantiu o bronze para o Brasil. Atrás dele ficou o colega de time, Pedro Barros, com o quarto lugar.

Emocionado com a conquista, o atleta refletiu sobre a jornada até chegar no pódio olímpico: "Eu morro de saudade dos meus amigos, da minha família, de tudo o que eu vivi. A mensagem que eu tenho é que eu acredito que a união faz a força, que coisas boas acontecem. (...) É sempre importante lembrar de agradecer o que você tem, o que você é e pelas pessoas que tem ao seu redor. [Ser] sozinho é muito frio", disse Akio em entrevista a Cazé TV.

Web se apaixona por "Japinha" do skate

Com o carisma e talento, Akio deixou o público brasileiro hipnotizado. Nas redes, internautas já se declararam fãs do atleta: "Vai que é tua, Japinha do Brasil! Mais uma medalha de bronze no skate. Nosso fera, Augusto Akio, Você é sensacional", escreveu um usuário do X.

"O Japinha do skate é bronze e é o homem mais carismático do Brasil", brincou uma internauta. "Esse Japinha é perturbadíssimo da cabeça. Uma energia pesada de uma criança de cinco anos jogando os pinos de malabarismo pra cima... Dito isso, estou encantada", pontuou a outra.