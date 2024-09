Quantos anos tem a namorada de Benício Huck? Jovem revela idade após especulações

Quantos anos tem a namorada de Benício Huck? Duda Guerra revela idade após especulações durante rara aparição com o filho de Angélica e Luciano Huck

No último final de semana, Joaquim Huck e Benício Huck, filhos de Angélica e Luciano Huck, marcaram presença no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Durante o evento, eles posaram com as namoradas e chamaram bastante atenção. Inclusive, uma das jovens foi alvo de especulações sobre sua idade e usou suas redes sociais para esclarecer a dúvida.

Durante o festival de música, o filho do meio de Luciano e Angélica, que tem apenas 16 anos, posou ao lado da namorada, a influenciadora digital Duda Guerra. As fotos do casal rapidamente repercutiram nas redes sociais, não apenas pela beleza da jovem, mas também com algumas especulações sobre a idade dela nos comentários.

Duda, que possui mais de 30 mil seguidores no TikTok e compartilha detalhes sobre sua rotina, como maquiagens, looks e viagens, decidiu esclarecer a questão publicamente em seu perfil na rede social. Apesar de muitos acreditarem que ela já era maior de idade, a influenciadora digital confirmou que tem apenas 16 anos , assim como o namorado.

Benício Huck faz rara aparição ao lado de Duda Guerra - Foto: Webert Belicio/ Agnews

Vale destacar que o primogênito do casal de apresentadores, Joaquim, de 19 anos, também marcou presença com sua namorada, Manoela Esteves. Apesar de manterem a discrição sobre o relacionamento, o casal está junto desde 2021 e já compartilhou algumas declarações sobre o romance. Inclusive, Angélica comentou sobre como é ver o filho namorando.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, declarou ela, e completou: “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele”, Angelica contou ao Quem Pode, Pod.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Namorada de Benício Huck revelou tumor:

Namorada de Benício Huck, a influenciadora Duda Guerra, foi ao hospital neste sábado, 14, após curtir uma noite de show no Rock In Rio com o filho do meio de Angélica e Luciano Huck. A moça procurou atendimento médico e contou que há muito tempo descobriu um tumor benigno, que, apesar de não apresentar perigo, ele acaba lhe gerando incômodo.

"Só para avisar o que eu vim fazer nessa clínica. Para quem não sabe, tenho um tumor que é benigno há muito tempo. Recentemente, estou sentindo dor e estou fazendo exames para acompanhar e ver se terá a necessidade de eu fazer uma cirurgia para remover ele. É isso. Estou fazendo os exames e espero que dê tudo certo", a nora de Angélica contou em suas redes sociais.