Quais os alimentos ideais na introdução alimentar? Confira as dicas do especialista

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica como garantir uma alimentação equilibrada desde os primeiros anos

A introdução alimentar é uma etapa fundamental no desenvolvimento dos bebês, marcada pelo momento em que eles começam a experimentar novos sabores e texturas além do leite materno ou fórmula. Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato comentou um pouco sobre a importância na dedicação deste período, que se inicia por volta dos seis meses de idade.

"O leite materno é um alimento extremamente importante nos primeiros anos de vida da criança. Idealmente, o aleitamento materno deve ser mantido de forma exclusiva até os seis meses de idade, permanecendo pelo menos até os dois anos associado à alimentação complementar", diz.

De acordo com especialistas, a introdução alimentar deve ser feita de forma gradual e diversificada, sempre respeitando o ritmo e as preferências do bebê. Alimentos ricos em nutrientes, como frutas, legumes e cereais, são altamente recomendados.

Papinhas feitas com batata-doce, abóbora, cenoura e maçã, por exemplo, são ótimas opções para começar, pois são de fácil digestão e oferecem uma variedade de vitaminas e minerais essenciais. "Com seis meses, começamos a oferecer as frutas, do modo mais diversificado possível e as papinhas salgadas, que devem conter cereais ou tubérculos, leguminosas, fonte protéica, hortaliças (verduras e legumes) e óleo", indica.

O pediatra segue alertando para a importância de evitar temperos fortes, sal e açúcar durante essa fase, para facilitar na adaptação e formação do paladar das crianças, que ainda estão pouco acostumadas com esses tipos de condimentos. O mais importante, segundo os especialistas, é que essa nova fase seja feita com paciência e muito carinho, respeitando o tempo e as respostas de cada criança.

"Vai progredindo até que, por volta de um ano, a criança tenha a possibilidade de já consumir a mesma refeição da família. Quanto mais diversificada e natural a alimentação nos primeiros anos de vida, melhor", explica.