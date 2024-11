Público aponta motivo de Jojo Todynho desistir da carreira política: 'Medo de perder'

Jojo Todynho anunciou desistência das eleições de 2026 e rebateu ataques após se assumir mulher de direita

Após declarar ser uma mulher de direita, Jojo Todynho (27) desistiu de lançar sua carreira política. Ela tentaria uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e lutaria pelos mais necessitados em seu Estado. A decisão da cantora virou debate entre os público que a acompanha há anos.

A CARAS Brasil questionou o público sobre o motivo de a artista ter recusado sobre as eleições de 2026. Para 41.75% dos votantes, a vencedora de A Fazenda 12 teme pela perda de contratos e prestígio com o mercado publicitário.

Outros 40.21% apontam que a intérprete de Que Tiro Foi Esse? quer reverter o cancelamento provocado por ela ao bater de frente com a comunidade LGBTQUIAP+. Para 11.86%, ela deseja priorizar sua imagem e saúde mental. Apenas 6.19$ creditam que ela desistiu por não conseguir eleger João Branco como vereador do Rio de Janeiro.

No pleito deste ano, a artista declarou apoio ao "pai" na política e rebateu críticas por ter sido atacada ao aparecer frequentemente envolvida com campanha eleitoral. O cancelamento da famosa ficou mais evidente após ela posar ao lado de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em recente entrevista a Leo Dias, do Portal Leo Dias, a cantora rebateu críticas e acusou o público de perseguição. A cantora disse que está sendo cancelada por ser uma mulher de direita e pediu respeito sobre seu posicionamento político.

“Até eu começar a me posicionar, eu era a melhor pessoa do mundo. Quando comecei a falar o que eu penso, virei vagabunda, bandida. Às vezes parece que sou foragida da Justiça por ser uma mulher de direita. Isso é ruindade. Porque as pessoas querem o seu posicionamento, querem a sua opinião baseada na vontade delas", disse.

