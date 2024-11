Por que Jojo Todynho recuou sobre carreira política? Cantora rebate cancelamento

Vote na enquete e opine sobre o cancelamento de Jojo Todynho. Cantora anunciou desistência das eleições de 2026

Jojo Todynho (27) anunciou que não vai mais lançar sua carreira política. A decisão surge em meio ao cancelamento iniciado após a cantora se assumir de direita e causar revolta da comunidade LGBTQIAPN+. Ela tentaria uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Por que Jojo desistiu de se candidatar nas eleições de 2026? Vote na enquete!

Por que Jojo Todynho recuou sobre carreira política? Cancelamento

Perda de contratos

Por não conseguir eleger 'pai' para vereador do Rio

Priorizar sua saúde e imagem

O passo para trás dado pela influenciadora digital se deu após uma conversa decisiva com João Branco, seu pai de consideração. Ele concorreu a um cargo de vereador no Rio de Janeiro no pleito deste ano e recebeu apoio da famosa para conquistar o eleitorado, mas não foi eleito.

“Estava conversando com o João, chegamos à conclusão que o país está muito dividido. Tudo o que eu falo, as pessoas querem tirar de contexto para encaixar na narrativa delas. Eu penso que já não tenho muita paz. Não quero perder o pouco de paz que eu tenho para brigar por uma nação que eu não vou ter valor”, afirmou ela em entrevista à Leo Dias, do Portal Leo Dias.

A ex-amiga de Anitta também se mostrou revoltada com o seu cancelamento. Desde que se assumiu de direita, a famosa passou a conquistar a antipatia das marcas e a perder contratos e convites profissionais. Na TV, sua presença também passou a ser vetada. A Avon, por exemplo, anunciou que não vai renovar o documento com a cantora previsto para terminar em dezembro.

“Até eu começar a me posicionar, eu era a melhor pessoa do mundo. Quando comecei a falar o que eu penso, virei vagabunda, bandida. Às vezes parece que sou foragida da Justiça por ser uma mulher de direita. Isso é ruindade. Porque as pessoas querem o seu posicionamento, querem a sua opinião baseada na vontade delas", disse.

