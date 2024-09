Primogênita de Silvio Santos, Cintia Abravanel revela relíquia que tem dele

Após um mês da morte de Silvio Santos, primogênita do apresentador, Cintia Abravanel, resgatou relíquia que tem ao lado do pai

A primeira filha de Silvio Santos, Cintia Abravanel, relembrou uma foto antiga com o pai nesta terça-feira, 17, dia em que completou um mês da morte do eterno dono do baú. Em seus stories, a primogênita do apresentador compartilhou o clique raro e encantou.

Fruto do casamento dele com Cida, falecida aos 39 anos de câncer no estômago, a mãe de Tiago Abravanel resgatou o registro de quando era apenas um bebê e cabia nas mãos do empresário. Mostrando saudade, ela colocou apenas um coração vermelho.

Pela foto feita por Cintia Abravanel foi possível ver que a lembrança em preto e branco é antiga. Além de não ter cor, a foto ainda apresentou algumas marcas do tempo e amassos.

Assim como a irmã, Daniela Beyruti também fez uma postagem no dia em que completou um mês da morte de Silvio Santos. A diretora de arte do SBT revelou uma das heranças deixada pelo apresentador e encantou ao exibir os itens.

Ainda nas últimas semanas, a filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, exibiu um "sinal" que recebeu do avô. A jovem compartilhou que ao tomar café viu a data de nascimento de Silvio Santos em um objeto.

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, no domingo, 18 de agosto. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada no sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido no sábado, 17 de agosto, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.