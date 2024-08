Primo de MC Gui é encontrado na Zona Leste de São Paulo após sequestro

O primo do funkeiro, Kauan Castanheira, passou por momentos de tensão após ser abordado por bandidos enquanto transportava mercadoria do trabalho

Kauan Castanheira, primo de MC Gui, foi encontrado com vida após um sequestro, nesta quarta-feira (31). A informação foi confirmada à equipe de reportagem de Leo Dias pela família do cantor, que garantiu que o jovem está bem apesar do susto.

O rapaz estava no bairro Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo, quando foi encontrado. Até o momento da publicação desta matéria, o pai de Gui, Rogério Alves, estava indo ao encontro do familiar. Nesta manhã, em conversa com a colunista Fábia Oliveira, o empresário já havia declarado a tensão da família após o sumiço de Kauan, que é pai de duas meninas.

Não é a primeira vez que a família passa por um caso de sequestro. Em 2021, o empresário e primo de MC Gui também foi alvo de um sequestro e desapareceu.

Entenda o caso

A família do MC Gui mobilizou buscas pelo primo do cantor desde o início do dia. Kauan transportava uma carga na altura da cidade de Rio Grande da Serra quando foi abordado pelos criminosos. O jovem tinha R$ 10 mil em tecidos na van que dirigia.

Mais tarde, o veículo foi encontrado queimado e, felizmente, Kauan não estava lá. Além disso, poucos quilômetros à frente do local de descarte da van, foi encontrado também um dos celulares usado pelo jovem, que teve o sumiço notado a princípio por colegas de trabalho, justamente pela ausência de respostas a mensagens e ligações.

"A van foi roubada e achada agora pegando fogo, em uma mata. Mas ele está desaparecido. Levaram a carga, tudo. (...) (Estamos) todos transtornados... É um menino trabalhador", contou Rogério Alves à equipe de Fábia.

Gui também mobilizou buscas ao primo nas redes sociais, pedindo para que os 9 milhões de seguidores colaborassem caso tivessem informações sobre o paradeiro de Kauan: "Ele está de boné, camiseta preta e calça jeans. Se você souber de alguma informação, entre em contato", disse o MC.