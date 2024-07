Primo de MC Gui é sequestrado e segue desaparecido

Kauan Castanheira, primo de MC Gui, foi sequestrado nesta quarta-feira (31) enquanto transportava uma carga do trabalho avaliada em R$ 10 mil

Kauan Castanheira, primo do funkeiro MC Gui, foi abordado por bandidos e sequestrado, nesta quarta-feira (31). Em entrevista a colunista Fábia Oliveira, o pai do cantor, Rogério Alves, contou que o jovem trabalhava no momento do sequestro e segue desaparecido.

O rapaz era motorista e transportava cerca de R$ 10 mil em tecidos: "A van foi roubada e achada agora pegando fogo, em uma mata. Mas ele está desaparecido. Levaram a carga, tudo. (...) (Estamos) todos transtornados... É um menino trabalhador", contou Rogério à equipe de reportagem da jornalista.

Nas redes sociais, MC Gui compartilhou informações do caso com os 9 milhões de seguidores que possui: "Ele está de boné, camiseta preta e calça jeans. Se você souber de alguma informação, entre em contato", escreveu Guilherme.

Na 12ª Delegacia de Polícia, um boletim de ocorrência foi feito e, como apontado pelo pai de Gui, a família buscará auxilio jurídico para saber o que podem fazer, enquanto Kauan segue com o paradeiro desconhecido.

Kauan é pai de duas meninas e teve o sumiço notado a princípio pelos funcionários da empresa em que trabalha, já que parou de responder mensagens ou ligações. Um dos celulares do rapaz foi encontrado em um local próximo de onde queimaram o veículo por uma senhora.

MC Gui mobiliza busca pelo primo desaparecido (Foto: Reprodução/Instagram)

Empresário e primo de MC Gui desaparece

Em 2021, a família do artista passou por uma situação semelhante. Renê Casagrande, primo e empresário do cantor desapareceu após ser abordado por dois bandidos, em São Paulo. Na época, o caso foi transferido para o "Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa". A polícia trabalhava com a hipótese de que o primo de MC Gui não estivesse vivo.

"Pelo que apuramos até agora com as equipes, a gente acha que infelizmente ele não está mais vivo", disse o delegado Fábio Pinheiro.

O momento de tensão correspondia com o confinamento de Gui no reality show A Fazenda. O rapaz não soube da notícia até sair do programa.