Preta Gil recebe irmã, sobrinho e amigos no hospital

A cantora Preta Gil, de 50 anos, segue internada após cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores e bolsa de colostomia definitiva

Internada, a cantora Preta Gil, de 50 anos, recebeu visitas em seu quarto no Hospital Israelita Sírio-Libanês, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 30. Na ocasião, estavam presentes no local a irmã da artista, Bela Gil, o sobrinho Nino (filho da chef e apresentadora com João Paulo Demasi), além de amigos. A filha de Gilberto Gil ainda perguntou a eles sobre os planos deles pro Carnaval 2025.

Preta Gil recebe família e amigos no hospital nesta quinta-feira, 30 pic.twitter.com/0CZ2Dzqyvw — CARAS Brasil (@carasbrasil) January 31, 2025

Preta Gil recebe família e amigos no hospital nesta quinta-feira, 30 pic.twitter.com/Mf03CsTqDj — CARAS Brasil (@carasbrasil) January 31, 2025

Bolsa de colostomia definitiva

Preta, que passou por uma cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores em dezembro do ano passado, disse que está com uma bolsa de colostomia definitiva. O dispositivo médico serve para a eliminação de fezes e já fez parte do tratamento de câncer de intestino ao qual a cantorafoi submetida em 2023.

"Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes pra me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma no ano passado, eu me baseei na que eu fiz no ano passado e essa está sendo diferente. Um desafio muito maior diário e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma em ficar boa, em poder sair daqui o mais breve possível”, disse.

E contou sobre sua melhora progressiva. "Eu estou no hospital Sírio-libanês, estou me reabilitando, estou bem, estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando a cada dia mais os exames de sangue, todos os parâmetros, tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas”, afirmou. Confira!

Leia também: Preta Gil exibe nova selfie no hospital após dar atualização sobre sua saúde