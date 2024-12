Preta Gil recebe carinho de seu affair durante visita

A cantora Preta Gil mostrou em suas redes sociais um momento mais do que especial de quando recebeu uma vista de O Kannalha, seu affiair

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 3, a cantora publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece ao lado de Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha.

A artista recebeu a visita do affair e ainda ganhou um beijinho dele. "Olha quem veio me ver e me dar um beijo. E que está concorrendo ao Prêmio Multishow? Olha ele! Ele veio para o Rio, mas veio me dar um beijo antes. Hoje à noite estará charlando no Prêmio", disse a artista.

O cantor ficou visivelmente sem graça. "A gente não se acostuma com essas coisas", disse ele, se referindo à premiação.

Homenagem

Dia de festa na família de Preta Gil! A cantora usou as redes sociais para compartilhar uma bela declaração de aniversário para a neta, Sol de Maria, que completou nove anos recentemente.

Em seu Instagram oficial, a artista publicou um vídeo com diversos registros ao lado da pequena, incluindo o dia do nascimento, além de cliques de cada celebração de vida. Vovó coruja, Preta destacou o quanto a família ficou mais feliz e completa desde a chegada de Sol.

"Nove anos de Sol de Maria, um amor que não consigo explicar! Sua Vovó Pretinha agradece todos os dias pela sua vida e por poder acompanhar seu crescimento! Sem dúvidas, sou mais feliz com você e nossa família é mais iluminada e mais completa desde a sua chegada!", iniciou a cantora na legenda da publicação.

"Obrigada Laura e Francisco Gil por esse presente divino! Que papai do céu e os orixás te iluminem e te guiem sempre, minha netinha amada! Te amo demais, feliz aniversário!", completou. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa ainda dividiu fotos da festinha de aniversário da neta.

