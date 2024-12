Ivete Sangalo faz visita surpresa para Preta Gil e passa dois dias na casa da amiga

Surpresa! Mostrando todo seu carinho por Preta Gil, Ivete Sangalo surpreendeu a amiga ao passar dois dias fazendo companhia à cantora: "Presente"

Fofas! Mostrando mais uma vez o amor que uma tem pela outra, Ivete Sangalo e Preta Gil usaram as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para compartilhar um momento especial que viveram juntas: Veveta fez uma visita surpresa para a filha de Gilberto Gil no último domingo, 1.

Nos stories do Instagram, Ivete celebrou o último final de semana. "Já estou com saudade da minha Pretoca, tão bom ficar com você. Esses dias a gente se amarrou, se embolou... coisa boa. São muitos anos de amizade com essa coisa linda. Foi muito bom, rimos muito", declarou a cantora.

Em resposta, Preta também relembrou os dias ao lado da amiga. "Ivete veio para casa, chegou na madrugada de domingo de surpresa, as cachorras começaram a latir, latir, latir. Eu abri a porta do meu quarto, estava ela fugindo de um quarto para o outro que nem criança”, disse ela, completando que, além de darem boas risadas juntas, Veveta pediu para ela voltar a dormir após dar um beijo carinhoso na testa de Preta.

“No dia seguinte, quando eu acordei, fiquei pensando: eu pirei ou a Ivete tá aqui em casa? E ela tava!”, celebrou.

Na sequência, Preta Gil contou que o encontro foi marcado por muita diversão e trabalho. “Ela foi comigo trabalhar, fomos juntas ao Prêmio Multishow e praticamente nem dormimos, de tanto que conversamos”, relembrou.

Além da dupla, o encontro contou com a presença de amigos como Gominho, Jude Paula e Soraya Rocha. “Foi um presente. Amizade realmente é tudo na vida. Te amo, não sei nem dizer o quanto foi especial você estar aqui comigo nesses dias”, declarou a artista, emocionada.

Confira um momento descontraído da dupla:

Ivete se explica após ‘esquecer' de Ludmilla em premiação

A cantora Ivete Sangalo se pronunciou para dar uma explicação ao ser alvo de críticas após vencer uma das categorias do Prêmio Multishow 2024. Ela foi criticada por não ter citado a cantora Ludmilla no seu discurso de vencedora no palco, já que as duas lançaram o hit Macetando em parceria e a canção venceu na categoria de Axé/Pagodão do ano.

Pouco tempo depois do discurso no palco, Ivete percebeu o seu erro e se desculpou publicamente nas redes sociais. “Amores, olha… Eu não agradeci a Ludmilla. Ludmilla, eu te amo. Meu Deus, eu fiquei nervosa e não agradeci a Lud. Lud, obrigada por essa parceria linda. Nosso prêmio. Meu Deus, eu passei. Estou passada. Ludmilla, fiquei nervosa. Eu te amo, Lud. Esse prêmio é nosso”, afirmou.

Na saída da premiação, Ivete voltou a falar do assunto. “Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei muito arrasada que na loucura lá eu não falei o nome de Ludmilla. Isso está me deixando louca. Te amo muito, Lud, mas fiquei nervosa e fiquei pensando que não agradeci, mas você é o meu amor e isso é o mais importante. Agradecer os seus fãs que votaram também muito. Meus amorinhos”.

Por fim, a veterana contou que fez uma chamada de vídeo com a parceira para se desculpar e Ludmilla compartilhou um print do momento com a mensagem: “Te amo, mainha”.