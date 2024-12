Preta Gil registra viagem a Nova York: 'Vou viver e ser feliz'

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para ocmpartilhar sua empolgação para a viagem que está fazendo aos Estados Unidos

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para ocmpartilhar sua empolgação para a viagem que está fazendo aos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, 6, ela mostrou nos stories do Instagram momentos no avião rumo a Nova York.

No registro, ela aparece sentada no avião. "Vou ali viver e ser feliz e já volto para vive e ser feliz aqui com vocês", escreveu na rede social. Depois, mostrou o horizonte nova iorquino: "Chegando!!!". Veja as fotos compartilhadas:

Stories de Preta Gil (Reprodução/Instagram)

Ivete Sangalo faz visita surpresa para Preta Gil

Já nesta quinta-feira, 5, Ivete Sangalo e Preta Gil usaram as redes sociais para compartilhar um momento especial que viveram juntas: Veveta fez uma visita surpresa para a filha de Gilberto Gil no último domingo, 1.

Nos stories do Instagram, Ivete celebrou o último final de semana. "Já estou com saudade da minha Pretoca, tão bom ficar com você. Esses dias a gente se amarrou, se embolou... coisa boa. São muitos anos de amizade com essa coisa linda. Foi muito bom, rimos muito", declarou a cantora.

Em resposta, Preta também relembrou os dias ao lado da amiga. "Ivete veio para casa, chegou na madrugada de domingo de surpresa, as cachorras começaram a latir, latir, latir. Eu abri a porta do meu quarto, estava ela fugindo de um quarto para o outro que nem criança”, disse ela, completando que, além de darem boas risadas juntas, Veveta pediu para ela voltar a dormir após dar um beijo carinhoso na testa de Preta.

“No dia seguinte, quando eu acordei, fiquei pensando: eu pirei ou a Ivete tá aqui em casa? E ela tava!”, celebrou. Na sequência, Preta Gil contou que o encontro foi marcado por muita diversão e trabalho. “Ela foi comigo trabalhar, fomos juntas ao Prêmio Multishow e praticamente nem dormimos, de tanto que conversamos”, relembrou.

Leia também: Após receber alta hospitalar, Preta Gil curte passeio no shopping