De volta ao tratamento de câncer, Preta Gil faz reflexão sobre a vida: 'Medo avassalador'

Preta Gil está de repouso após concluir o primeiro ciclo da quimioterapia e trouxe uma reflexão nas redes sociais sobre os altos e baixos da vida

Preta Gil fez uma profunda reflexão, nesta quarta-feira (28), sobre a vida. A cantora está em tratamento novamente de um câncer, que voltou em quatro focos diferentes, e refletiu sobre os altos e baixos que ocorrem na vida, que às vezes causam medo, mas não a impedem de seguir em frente. Preta já havia dito que está emocionalmente mais forte para tratar a doença pela segunda vez.

"Aqui sozinha com meus botões, indo dormir. Sim, eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte, quero muito viver uma vida digna, com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias. Não quero a vida para ser fácil, sem graça, sem dor. Quero ela como ela se apresenta, complexa e sofrida, com altos e baixos", começou a artista ao longo do desabafo.

Apesar de estar cercada de apoio e se mostrado positiva ao tratamento, Preta revelou dificuldade: "Viver não é fácil e não está sendo fácil para mim nesse momento. Estou cercada de amor por todos os meus lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema. Minha disciplina e meu comprometimento são com a minha cura. Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez e vencer, para mim, é não baixar a cabeça, é ser feliz na adversidade, um dia de cada vez. Se deixem viver", concluiu Preta.

Preta Gil volta a tratar câncer

No ano passado, Preta Gil passou pelo tratamento de um câncer no intestino, do qual anunciou a remissão no final de 2023. A remissão corresponde aos cinco primeiros anos da cura de um câncer primário, onde a doença pode voltar, como foi o caso de Preta.

Nas redes sociais, a cantora explicou que o câncer voltou em quatro lugares diferentes. Os focos se encontram nos linfonodos, no ureter e no peritônio: ""Não só no meu caso como no caso de 40% das pessoas que tem um câncer primário. E foi o que aconteceu comigo. O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico", explicou ela.