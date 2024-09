Afastada de Virginia, Camila Loures manda carta especial para a influenciadora

Prestes a dar à luz José Leonardo, Virginia foi surpreendida com um presente especial de Camila Loures; confira detalhes

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida na noite deste sábado, 7, com um presente bastante especial de Camila Loures, sua amiga de longa data. Através das redes sociais, a apresentadora do SBT mostrou detalhes do mimo recebido diretamente em sua casa.

Para quem não sabe, Virginia e Camila criaram juntas o 'PodCats', transmitido no YouTube. No entanto, há cerca de dois anos, as duas acabaram se distanciando e logo a esposa de Zé Felipe deixou o comando do programa de entrevistas.

Apesar de nunca terem se pronunciado publicamente a respeito do motivo real do afastamento, internautas acreditam que algo possa ter acontecido entre as famosas para que a amizade de anos tenha sido abalada. Agora, Camila Loures provou que tudo está em paz ao enviar uma carta e um buquê de flores para Virginia Fonseca.

A esposa de Zé Felipe mostrou em seus stories no Instagram um trecho da mensagem escrita por Camila. Na imagem publicada, é possível perceber que ela desejou muita saúde ao pequeno José Leonardo, que deve chegar ao mundo a qualquer momento.

"Virginia, que esse príncipe venha ao mundo com muita saúde. Seja bem-vindo, José Leonardo! Que Jesus vos abençoe sempre", declarou Camila Loures. A influenciadora, por sua vez, agradeceu o presente especial: "Obrigada pelo carinho, Cams! Saudades".

Virginia recebe presente de Camila Loures - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia mostra as filhas conversando com José Leonardo

Não é só Virginia Fonseca que está ansiosa para a chegada de José Leonardo! Neste sábado, 7, a influenciadora digital compartilhou com os seguidores um registro encantador das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, conversando com o irmão caçula, que ainda está na barriga.

Em seu Instagram oficial, Virginia publicou um vídeo onde as herdeiras pedem para que José nasça ainda no dia de hoje. A esposa do cantor Zé Felipe já completou 9 meses de gestação e o bebê deve vir ao mundo a qualquer momento.

No registro, a primogênita de Virginia e Zé Felipe aparece sentada no colo da mãe enquanto 'fala' com o caçula da família. Em seguida, também é possível perceber Maria Flor chamando o irmãozinho; confira mais detalhes!