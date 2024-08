Por que Ana Paula Arósio se afastou da mãe? Claudete Arósio mora em vila de idosos

Por que Ana Paula Arósio cortou contato com a mãe? A atriz tomou a decisão de se distanciar de Claudete Arósio, que vive em comunidade para idosos

Recentemente, Ana Paula Arósio chamou a atenção ao fazer uma rara aparição em uma campanha publicitária. A atriz, que está afastada das telinhas há quase 15 anos, até comentou sobre seu distanciamento. No entanto, outros mistérios sobre sua vida pessoal vieram à tona, incluindo o motivo pelo qual ela cortou contato com a mãe, Claudete Arósio.

Conforme apurado pela CARAS Brasil, Claudete mora em uma comunidade para idosos a partir de 50 anos em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ela se mudou para uma casa construída no local com seu marido, Carlos Arósio, pouco antes dele falecer em 2015. Aliás, a mudança ocorreu antes do afastamento de sua filha, que teria conhecido o condomínio.

Segundo Claudete, Ana Paula deixou de visitá-la na mesma época em que desapareceu da mídia. Em 2007, a mãe da artista conversou com o programa Muito +, da Band, para falar sobre o paradeiro de sua filha e revelou mais detalhes sobre a falta de contato entre as duas. Na época, ela desabafou e revelou que estava há sete meses sem ver a herdeira.

De acordo com sua mãe, Ana Paula estava ‘gorda e relaxada’ e não queria que ela contasse detalhes de sua vida: “Ela não quer que eu fique comentando na mídia, já até brigou comigo por isso”, contou. Sobre os boatos de que ela teria se afastado, Claudete contou que nunca soube de nada pela filha. “Eu não sei o que passa na cabeça dela”, disse.

Por fim, a mãe da artista afirmou que não se sabe ao certo o motivo, mas que ela mudou completamente quando decidiu abandonar a novela ‘Insensato Coração’,: “Ela mudou de personalidade quando era para fazer a novela da Globo e não apareceu”, disse Claudete, que ainda revelou que a filha sempre buscou a fama por conta própria.

Vale lembrar também que Ana Paula precisou enfrentar alguns dramas em sua vida pessoal. No inicio da carreira, seu então noivo, o empresário Luiz Carlos Leonardo Tjurs, cometeu suicídio na frente dela, um mês antes do casamento, que teria sido motivoado por ciumes. Embora ela tenha retornado à televisão após essa tragédia, o evento marcou profundamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por bwell (@bwell_oficial)

Ana Paula Arósio rompe o silêncio sobre seu afastamento:

Ana Paula Arósio finalmente abriu o jogo sobre seu afastamento da televisão. Após fazer uma rara aparição em público, a atriz, que está há quase 15 anos longe das novelas, retornou em uma campanha publicitária. Durante o comercial, ela revelou novos detalhes sobre sua decisão de se retirar dos holofotes e se dedicar a vida rural na Inglaterra.