Polícia encontra carta deixada por ator achado morto aos 39 anos

Policiais de Seul, capital da Coreia do Sul, que atenderam a ocorrência da morte do ator Song Jae-rim, encontraram uma carta no local

*ALERTA GATILHO: O texto a seguir contém informações sensíveis sobre saúde emocional .

O ator sul-coreano Song Jae-rim foi encontrado morto nesta terça-feira, 12, aos 39 anos. E os policiais de Seul, capital da Coreia do Sul, que atenderam a ocorrência da morte do artista, encontraram uma carta de duas páginas escrita por ele. O conteúdo do texto, porém, ainda não foi divulgado.

Segundo noticiou a Yonhap News, Song foi encontrado morto por um amigo por volta das 12h30. Eles tinham planos de almoçar juntos. Ainda de acordo com a agência, a polícia afirmou que não havia sinais aparentes de crime no local.

Quem era Song Jae-rim?

Nascido em 1985, Jae-Rim iniciou sua carreira artística como modelo. Ele chegou a posar para as edições coreanas das revistas Vogue, Marie Claire e GQ. E também desfilou em passarelas para marcas coreanas.

O artista esteve também quarta temporada do reality show We Got Married (Nós nos casamos, do inglês). A produção une casais famosos coreanos de forma aleatória e eles devem fingir que são casados. Além da carreira artística, ele também se formou em engenharia elétrica e eletrônica pela Universidade Chung-Ang. As informações são do portal Leo Dias.

