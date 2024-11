Gil do Vigor relembra experiência constrangedora na vida íntima: 'Não rolou'

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, abriu o jogo sobre sua vida íntima e relembrou uma experiência constrangedora

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, foi um dos convidados do episódio recente de 50 & Uns, novo programa de Angélicaexibido pelo Globoplay.

Na ocasião, o ex-BBB abriu o jogo sobre sua vida íntima e revelou que já mentiu para impressionar um rapaz. "Ele perguntou qual era a minha posição. Eu já sabia qual era a dele, e eu menti. Eu disse: eu sou o ativo. E eu não era nem perto. Aí eu disse: eu tomo um remedinho. Aí, tomei, trinta minutos antes para fazer efeito", começou ele, se referindo a um remédio que causa ereção.

Porém, devido à ansiedade, o medicamento não fez efeito. "Beijo vai, beijo vem, e nada aconteceu. Fui ficando nervoso, e simplesmente não rolou", contou.

Perrengue

Recentemente, o ex-BBB 21 Gil do Vigor usou as redes sociais para fazer um desabafo. Nos stories do Instagram, ele contou que foi barrado pela imigração ao tentar embarcar para Chicago, nos Estados Unidos, onde faz seu PhD.

"Eu chegando aqui no USA às 5 da manhã pois tenho aula às 8h e a imigração me barrando. Sério, as vezes me questiono se preciso passar por isso todas as vezes. Real, oficial. Não vou suportar isso sempre não, é sempre uma humilhação", desabafou ele.

Felizmente, ele contou que deu tudo certo em seguida. "Cheguei em casa. Tomar um banho que tenho apenas 50 minutos para chegar na universidade. E assim seguimos firmes no propósito do PhD. Mas não é fácil ser humilhado. Por isso eu falo, não existe lugar melhor do que nossa terra, amo meu Brasil", escreveu.

Já em outro momento, Gil do Vigor abriu o jogo sobre seu relacionamento com o estudante de odontologia Heitor Aguiar. “A gente está se conhecendo. A gente já conversa faz muito tempo. Ele é muito fofo comigo, a gente se fala todos os dias. Estou aqui nos Estados Unidos e quando vou ao Brasil, a gente se vê. Mas a gente não está namorando”, detalhou ele em entrevista com a colunista Fábia Oliveira.

