Poliana Rocha se emociona com convite do casamento da sócia de Virginia

Ao receber convite da sócia de Virginia para ser madrinha do casamento dela, Poliana Rocha se emociona com carta e presentes; veja

Os sócios de Virginia Fonseca, Samara Pink e Thiago Stabile, vão se casar nas próximas semanas e Poliana Rocha e Leonardo foram convocados para serem padrinhos da união. Assim como a nora e Zé Felipe, a empresária recebeu em sua casa o convite especial.

Além de ter ganhado o anel avaliado em R$ 10 mil, um pratinho de prata com as informações da cerimônia gravadas, a mulher do sertanejo foi presenteada com uma carta emocionante de Samara agradecendo os conselhos que ela já lhe deu.

Poliana Rocha então leu um pouco do texto e relatou sua emoção ao saber que seus conselhos serviram de inspiração para a sócia de Virginia. "Gente, vocês acreditam, eu tava chorando de emocionada, eu recebi o convite de casamento da Samara e do Thiago e a Samara colocou uma cartinha aqui pra mim, que me emocionou muito", disse sobre o convite.

"Ela escreveu assim: 'Eu, Samara, guardo no coração todas as vezes em que recebi os conselhos da Poli para me tornar mais doce, carinhosa, ser mais feminina, ter mais calma... enfim, tudo isso eu sempre falei pra ela mesmo de coração e ela ficou muita grata pelos conselhos que eu dei e em forma de agradecimento me convidou pra ser madrinha e o Leo padrinho e eu achei assim maravilhosa essa atitude por ter gratidão pelas coisas que eu falei pra ela", compartilhou a emoção.

Casamento da sócia de Virginia

É bom lembrar que em agosto do ano passado Samara Pink anunciou que se casaria com Thiago, com quem já tem um filho, Miguel, que é o afilhado de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Na ocasião, ela falou sobre consagrar a união deles, que em março deste ano completará 10 anos.

"Demorou? Demorou! Mas estávamos esperando o Miguelzinho para entrar na igreja rs… Brincadeiras à parte, estamos muito felizes em viver esse momento! Chega a ser estranho, pq já éramos “casados“ e, para sermos bem sinceros, já nos sentimos imensamente abençoados, mas agora chegou o momento de formalizar esse amor diante de Deus e daqueles que mais amamos. Algo bem intimista, mas junto de quem fez parte de nossa história", escreveu.



"Escolhemos essa data para eternizar em nossa história: o grande dia em que celebraremos, com emoção e gratidão, a bênção de Deus sobre nossa união e matrimônio. E depois, quem sabe , o Miguel não ganha uma companhia rsrs (Miguelita 2.0) amadurecendo essa ideia…", brincou ela sobre ter mais um herdeiro.

