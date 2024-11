Poliana Rocha encanta internautas com registros durante viagem em família

Em novas fotos nas redes sociais, Poliana Rocha exibiu a boa forma a bordo de um barco luxuoso durante viagem em família: "Curtindo"

Nesta quarta-feira, 6, Poliana Rocha arrancou suspiros dos internautas ao abrir novos registros nas redes sociais. Curtindo um passeio com a família em um barco de luxo, a esposa do cantor Leonardo exibiu a boa forma ao posar com um vestido roxo.

"Curtindo essa tarde maravilhosa em Angra com a família", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza de Poliana. "Essa sabe ter um corpo definido e sem exageros, ela é perfeita de linda", ressaltou uma seguidora. "Que linda, aproveitem", disse outra. "Maravilhosa, Poli", declarou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha está aproveitando alguns dias de descanso ao lado da família na casa de praia de Zé Felipe e Virginia Fonseca, localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ao lado do marido, o cantor Leonardo, ela desembarcou no local na manhã de segunda-feira, 4, e foi recebida com muito carinho.

Por meio de seus stories no Instagram, Poliana mostrou a recepção do casal na casa do filho e da nora. No registro compartilhado, ela revelou que os três netos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de quase 2 meses, deixaram um recado especial no quarto dos avós.

"Que coisa linda, gente! Fiquei muito feliz e emocionada", se derreteu Poliana Rocha ao exibir as lembrancinhas.

Poliana Rocha encanta ao mostrar reação do neto em conversa com Leonardo

Hospedados na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Poliana Rocha e Leonardo estão aproveitando cada momento para curtir os netos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Nesta quarta-feira, 06, a família embarcou em um barco luxuoso, alugado pela influenciadora digital e o marido, e a esposa do sertanejo encantou ao mostrar a reação do netinho, de quase dois meses, ao conversar com o avô durante o passeio.

Falando com o menino, Leonardo apareceu dialogando enquanto ele reagia com sorrisos. "Colecionando momentos", escreveu Poliana Rocha ao registrar a conversa deles de longe. Confira os registros.