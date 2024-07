João Guilherme ironiza amizade de Virginia Fonseca e Lucas Guedez: 'Interesse'

Em um corte viral do programa de Virginia no SBT, João Guilherme questionou se a cunhada tinha amigos que se aproximaram dela por interesse

João Guilherme viralizou nas redes sociais após participar do programa da cunhada no SBT, o Sabadou com Virgínia. Em um dos cortes, João questionou se Virginia Fonseca tinha amigos que se aproximaram dela por interesse e ironizou a amizade de Lucas Guedez com a empresária, como se apontasse como uma pessoa "puxa-saco".

"Qual famoso ou famosa fica puxando o seu saco, sem ser o Lucas Guedez, fica puxando o seu saco por interesse?", disparou o ator. Em seguida, a influenciadora comprou a brincadeira do cunhado e provocou Lucas, que é assistente de palco do programa.

"Caraca... Ele acabou com você", disse ela. Em seguida, João Guilherme reverteu a situação a fim de tornar o ambiente descontraído: "Brincadeiras à parte. Me fala alguém que você sabe que puxa seu saco por interesse. A gente sabe quando as pessoas se aproximam por interesse ou quando quer uma troca de um trabalho legal".

Ainda que instigada pela plateia, Virginia não disse se pensou em alguém. João ainda insistiu, sugerindo que se a cunhada falasse, a pessoa "puxa-saco" deixaria de incomodá-la.

Filha de Leonardo defende João Guilherme

João Guilherme é o filho caçula de Leonardo. Além dele, o cantor é pai de Zé Felipe, marido de Virginia, Matheus Vargas, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz, Monyque Isabella.

Recentemente, o ator não compareceu às comemorações de 61 anos do cantor, o que chamou a atenção do público. Segundo a equipe de João, o jovem não pôde participar em decorrência da agenda de trabalho.

Nas redes sociais, João atraiu haters, que não esperavam por uma resposta atravessada de Monyque, uma das irmãs mais velhas dele: "Faltou a Jéssica e o problemático da família", disparou uma usuária do Instagram em uma publicação comemorativa de Monyque, ao que ela respondeu:

"Problemática é você!", disparou a filha de Leonardo, que costuma se manter discreta nas redes.