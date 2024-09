Paolla Oliveira se pronuncia após suposto climão com Yasmin Brunet

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre um suposto climão após ter recusado dar entrevista para Yasmin Brunet durante o Rock In Rio

Recentemente, foi divulgado que Paolla Oliveira se recusou a dar entrevista para Yasmin Brunet durante o Rock In Rio, o que causou um certo climão.

Em um comentário no Instagram, a atriz fez questão de desmentir a história e contou exatamente o que aconteceu. "O tal do climão quem faz são vocês! Afe! Adoro a Yasmin Brunet, que aliás está mandando muito bem. Tinha acabado de chegar, fiquei de voltar, mas fui curtir e não voltei, me parece normal. Aliás, não sei mesmo fazer as dancinhas, ia pagar mico", disse Paolla.

Na mesma postagem, Yasmin também fez questão de deixar um comentário. "Climão quem cria é quem inventa essa fofoca. Estava fazendo meu trabalho, adoro e admiro muito a Paolla Oliveira, que sempre foi um amor comigo", escreveu.

Entenda o caso

A atriz Paolla Oliveira não teria aceitado dar entrevista para a modelo Yasmin Brunet no Rock In Rio. As informações foram dadas pela Folha de São Paulo. Segundo o veículo, a namorada de Diogo Nogueira teria recusado falar com a ex-BBB.

Ao ser abordada para conversar com a loira, a famosa teria recusado educadamente o pedido e teria explicado sua decisão. Conforme revelado pelo site, Paolla Oliveira comentou que não estaria preparada para fazer a dancinha que Yasmin estava pedindo para que os entrevistados realizassem.

“Ela vai pedir para fazer dancinha e eu não estou preparada hoje”, teria declarado a atriz, segundo a Folha. Mesmo com o produtor insistindo, ela manteve sua decisão, prometendo a entrevista na saída. A reação da musa teria gerado surpresa e até um pequeno desconforto para Yasmin e sua equipe.

Ao atuar como repórter no festival de música, a modelo, herdeira de Luiza Brunet, até desabafou para a Folha dizendo que agora enxerga como é "difíciil ser jornalista" por situações como essa, de famosos se recusarem a dar entrevista e outros "perrengues" encontrados em um grande evento.