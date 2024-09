Paolla Oliveira recusa entrevista com Yasmin Brunet e expõe motivo

Em festival de música, Paolla Oliveira recusa falar com Yasmin Brunet em entrevista e deixa escapar motivo de sua decisão

A atriz Paolla Oliveira não teria aceitado dar entrevista para a modelo Yasmin Brunet no Rock In Rio. As informações foram dadas pela Folha de São Paulo. Segundo o veículo, a namorada de Diogo Nogueira teria recusado falar com a ex-BBB.

Ao ser abordada para conversar com a loira, a famosa teria recusado educadamente o pedido e teria explicado sua decisão. Conforme revelado pelo site, Paolla Oliveira comentou que não estaria preparada para fazer a dancinha que Yasmin estava pedindo para que os entrevistados realizassem.

“Ela vai pedir para fazer dancinha e eu não estou preparada hoje”, teria declarado a atriz, segundo a Folha. Mesmo com o produtor insistindo, ela manteve sua decisão, prometendo a entrevista na saída. A reação da musa teria gerado surpresa e até um pequeno desconforto para Yasmin e sua equipe.

Ao atuar como repórter no festival de música, a modelo, herdeira de Luiza Brunet, até desabafou para a Folha dizendo que agora enxerga como é "difíciil ser jornalista" por situações como essa, de famosos se recusarem a dar entrevista e outras "perrengues" encontrados em um grande evento.

