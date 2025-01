Paolla Oliveira dribla calorão no RJ e samba muito em esquenta de Carnaval

A atriz Paolla Oliveira divulga vídeo em que exibe o samba no pé durante esquenta de Carnaval da Grande Rio em plena onda de calor no Rio de Janeiro

Na noite desta terça-feira, 21, atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, desafiou a onda de calor no Rio de Janeiro e exibiu muito samba no pé ao participar do esquenta de Carnaval da Acadêmicos da Grande Rio. A artista, que é Rainha de Bateria da escola de samba, resplandece a sua felicidade no vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 22.

"Onde meu coração bate mais forte! Noite deliciosa. Nem os '600 graus' esfriaram a minha alegria!", escreveu na legenda da publicação sobre o evento, em que aparece interagindo com os demais foliões da agremiação.

Na seção de comentários, os seguidores se encantaram com a disposição da famosa, mesmo suando muito diante do calorão: "O que foi isso? É de aquecer o coração e o corpo todo!"; "Indiscutivelmente belíssima"; "Fiquei cansada só de ver. Paolla é maravilhosa", foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores no perfil do Instagram da famosa.

Confira, abaixo, o vídeo:

Paolla Oliveira arrasa com look de Carnaval

Paolla ganhou o título de rainha em 2009 e desfilou também em 2010. Após uma longa pausa, a atriz retornou em 2020, o que faz com que 2025 marque cinco anos seguidos de seu reinado.

Nesta terça-feira, 21, a artista publicou uma série de registros em que exibe o look para o esquenta. Desta vez, a famosa postou em um body de crochê com vários pingentes, um colar e adereço de cabeça, além de luvas do mesmo material da peça principal do look. Confira!

