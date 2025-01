Paola Carosella faz importante reflexão sobre fake news

Em suas redes sociais, Paola Carosella aproveitou o seu alcance para fazer uma importante reflexão sobre as fake news. Confira!

Em suas redes sociais, Paola Carosella sempre compartilha diversos registros de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 28, a famosa postou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado da filha Francesca, de 13 anos, e fez uma importante reflexão sobre as fake news.

"Minha filha tem 13 anos, ela é muito massa, é minha pessoa preferida no mundo. Ela não tem redes sociais, mas tem celular e às vezes ela vem com alguma notícia quente e chocante que recebeu de alguém pelo Whats. 'Mãe, você viu o que estão falando do fulanito?' Minha resposta é sempre a mesma: Meu amor, onde você viu essa notícia? A pessoa que postou tem nome, sobrenome, existe? Conseguimos checar essa informação? Cruzar com outras e criar a nossa própria reflexão? Como você se sentiria se alguém falasse isso de você e não fosse verdade?", começou ela.

Em seguida, Paola contou como ensina a filha a lidar com as notícias falsas. "Qual o contexto? Bendito contexto. Que emoção te provoca essa declaração? Te faz sentir ódio? Raiva? Vontade de tirar print e fazer justiça espalhando a raiva que isso te faz sentir? Eu, que já fui e imagino serei novamente alvo de fake news, difamação e acusações anônimas, pensei em dividir aqui o que tenho feito, comigo, com a minha filha, e com as pessoas que tenho por perto quando percebo que caímos na cilada das mentiras, das tretas, das provocações. Leva apenas alguns minutos, as vezes nem isso, leva uns segundos. O que podemos fazer é: parar e pensar, contextualizar, questionar, respirar, e prestar atenção ao que estamos sentindo. Quais sentimentos nos atravessam? Ódio? Raiva? Precisamos agir? Espalhar? O que estamos espalhando? O que estamos alimentando e quem ganha com isso?".

Para concluir, a famosa afirmou que ainda é possível lutar contra as fake news. "Estamos usando as redes ou são elas que nos usam? Temos certeza da informação que decidimos espalhar e qual sentimento nos move a fazê-lo? Ter consciência, decência, humanidade. Isso podemos fazer ainda, eu espero", finalizou.

