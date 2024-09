Nas redes sociais, Paola Carosella postou fotos ao lado do namorado, Manuel Sá, e prestou uma homenagem especial de aniversário

Paola Carosella usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o seu namorado, o fotógrafo Manuel Sá, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 6. Os dois estão juntos desde o início de 2023.

Em seu perfil oficial no Instagram, a chef de cozinha compartilhou vários cliques com o amado e também mostrou a sua filha, Francesca Carosella, em momentos de descontração com eles. Já na legenda, a famosa se declarou.

"Meu amor! Meu gato! Meu lindo! Meu companheiro! Feliz aniversário! Te amo! Te amo! Te amo! A vida com você ficou tão melhor, você ilumina por onde passa, literalmente, porque deixa sempre todas as luzes acesas", disse ela no começo da homenagem.

"Mesmo assim quero uma vida inteira ao teu lado & ao lado das bolotas de roupa das tuas gavetas, quero que você faça saravazinho na nossa casa, quero teu cheiro ao acordar quando nos abraçamos na cozinha as 6:30 da manhã e você toca ukulele pro cachorro. Você me faz tão bem! Você nos faz tão bem! Meu amor, feliz aniversário. Feliz vida e que você seja e faça sempre o que mais desejar. Te amo, te amo, te amo!", declarou a famosa.

Confira:

