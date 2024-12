Paloma Bernardi relata susto após curto circuito em casa

A atriz Paloma Bernardi relatou em suas redes sociais um susto que passou após seu forno causar um curto circuito em seu apartamento

Em suas redes sociais, Paloma Bernardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 10, a famosa mostrou em sua conta no Instagram um susto que passou após um forno causar um curto circuito.

Paloma estava gravando um conteúdo para suas redes quando as luzes de sua casa começaram a piscar até que se apagaram completamente. "Só falar que eu vou para a cozinha e… bão foi dessa vez! Pois é, Paloma sendo Paloma! Juro que a receita que eu ia fazer ia dar certo de primeira! Juro!! Era super simples, tranquila, mas o universo não colaborou! Eu não tive culpa", brincou ela na legenda.

No vídeo, a artista explicou um pouco mais sobre o que aconteceu. "Agora, a casa está em curto. Gente! Foi só aqui em casa. Gente do céu, no meio da gravação, o forno que eu nunca usei… tive que desligar tudo", contou.

O último trabalho de Paloma Bernardi na TV foi como a Bate-Seba em Reis, novela exibida em 2022 pela Record.

Novo visual

A atriz Paloma Bernardi mudou o visual e ficou loiríssima pela primeira vez na vida. Essa transformação é parte da preparação para interpretar sua nova personagem na quarta temporada da série Arcanjo Renegado, do Globoplay, que será lançada no próximo ano.

"Olhei no espelho e pensei: 'essa sou eu!? Será que, se eu dormir comigo mesma, vou me reconhecer?", disse a atriz em conversa com a Vogue. "Sempre gostei de me transformar para cada personagem; já pintei o cabelo de preto, vermelho, marrom e até fiz mechas. Mas, dessa vez, estou loira de verdade pela primeira vez. Ainda estou me adaptando, descobrindo a energia da mulher loira", conta. "De um modo geral já estou gostando e confesso que é uma energia diferenciada", completou.

E ela contou que mudar o visutal não é um problema. "Estou aberta a qualquer mudança que tenha relevância, potência e que seja essencial para a história da personagem. Acredito que cada transformação deve ser guiada pela narrativa e eu me entrego por completo a cada papel", declarou.

