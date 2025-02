Funcionários relatam experiências surpreendentes com Lady Gaga: 'A melhor'

Alguns funcionários como chef de cozinha e fotógrafos de Hollywood relaram experiências surpreendentes com a cantora Lady Gaga

Em meio à temporada de premiações, diversos funcionários de Hollywood resolvem contar suas experiências com diversas celebridades, e Lady Gaga foi bastante elogiada.

Um usuário do X (antigo Twitter) revelou que as agências de fotos possuem uma lista interna sobre o relacionamento das celebridades com os fotógrafos. "Quando ocorre um evento como o SAG Awards ou o Oscar, eles basicamente negociam quais fotógrafos enviar, dependendo dos convidados confirmados. E advinhem quem tem o melhor relacionamento com todos? Lady Gaga".

Em seguida, o internauta deu mais detalhes sobre o caso. "O que siginifica que para a Gaga é fácil enviar fotógrafos, pois sua equipe dedica tempo para conhecer cada um deles individualmente, garantindo que capturem os ângulos e sigam as orientações que ela especifica ou prefere. Além disso, é amplamente conhecido que ela conversa pessoalmente com os fotógrafos e não depende de muitos intermediários. Eu estive lá em 2022, então isso é recente, e imagino que ela ainda esteja no topo da lista", concluiu.

A chef de cozinha Paola Velez também compartilhou sua experiência. "Sempre fui uma chef que gosta de equilibrar doce e salgado, e quando recebi o pedido dela, percebi que precisava ser modificado para vegano, o que na época era um dos meus maiores interesses", começou.

A profissional revelou que na hora da sobremesa, decidiu sair do básico para surpreender a cantora. "Minutos depois de o prato chegar à mesa dela, Gaga pediu para ver o cozinheiro que fez a sobremesa. Eu e o garçom ficamos animados. Quando digo que ela foi puro incentivo, extremamente respeitosa e fez questão de reconhecer o que fiz para ela, não estou exagerando. Ela me convidou para sentar rapidamente com ela na mesa e até mencionou a possibilidade de eu viajar em turnê para cozinhar para ela. Ela é simplesmente a melhor", disse ela, que recusou o convite, pois havia acabado de se casar e queria passar mais tempo com o marido.

Por fim, o fotógrafo Robert Pascual, que trabalhou com Gaga em 2021, fez um relato emocionante. Ele contou que enquanto fotografava a artista, recebeu a notícia de que sua avó havia falecido vítima da Covid-19.

"Lembro-me de ter fotografado a Gaga para uma revista em 2021, quando recebi a notícia de que minha avó havia falecido naquele dia devido à Covid. Eu estava devastado e Gaga se aproximou de mim. Depois de saber o que tinha acontecido, ela interrompeu toda a produção e me disse: 'Bob, você precisa ir ver a sua avó'. Em seguida, ela pediu à sua equipe que me levasse imediatamente ao hospital, pois eu estava tão abalado que não conseguiria dirigir direito. Para mim, esse foi o momento mais humano e altruísta que já vivi com uma celebridade. Ela é de verdade", contou.

Show no Rio de Janeiro

A cantora Lady Gaga confirmou que fará um show no Brasil em 2025. Ela vai se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. Ao celebrar a apresentação, a artista fez um post nas redes sociais e relembrou quando precisou cancelar um show no Brasil em 2017 por causa de sua saúde.

"É uma grande honra ser convidada para cantar para o Rio — durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos pequenos monstros. Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizada", disse ela.

E completou: "Sua compreensão de que eu precisava daquele tempo para me curar significou o mundo para mim. Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca e estou trabalhando muito para garantir que este show seja algo que vocês nunca vão esquecer. Preparem-se para o MAYHEM na praia".

