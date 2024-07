Pai da modelo Yasmin Domminguez, que faleceu aos 19 anos de idade de forma repentina, falou sobre o resultado do laudo médico do IML

A modelo brasileira Yasmin Domminguez faleceu aos 19 anos de idade enquanto dormia em sua casa e a causa da morte ainda não foi esclarecida pelo IML (Instituto Médico Legal), que aguarda resultados de exames. E o pai dela, o pastor e empresário Thiago Delgado Domingues, falou sobre o assunto em entrevista à Quem.

Ele revelou que o resultado do laudo médico do IML, que consta no atestado de óbito, deu como causa "indeterminada, em dependência de resultado laboratorial". Por isso, ele e a família terão de esperar mais tempo para saber o que aconteceu. "Nos falaram que o exame [laboratorial] sai daqui a 60 ou 90 dias. Agora vamos contar os dias até lá. É muita demora, muita angústia", expressou.

Segundo ele, a família está sofrendo bastante. "Parece que a ficha da minha esposa está caindo agora. Ela está muito mal. Está sem trabalhar, deram férias para ela no trabalho. Meus filhos também estão muito mal. Estamos passando por uma luta. Só Deus para nos dar forças", disse.

Namorado de Yasmin Domminguez emociona com despedida

Yasmin era parte da equipe da 40 Graus Models, uma empresa conceituada no Brasil pelo descobrimento de talentos, como foi o caso de Cauã Reymond. Dias após a morte, o namorado dela, Daniel Coelho, lamentou a morte da amada com um recado especial nas redes sociais.

No Instagram, ele relembrou momentos deles juntos e falou sobre o tempo em que viveram um amor. "Meu amor, o que dizer de você? Eu agradeço a Deus por me permitir viver cada momento ao seu lado, conversas, cheiros, abraços, beijos, orações, e toda nossa parceria. muito do que estou me tornando e do que eu sou passou pela sua vida, minha parceira. Hoje, eu não entendo o “porque” de muita coisa, mas sei que tem um propósito maior por de trás de cada acontecimento que Deus nos permite passar", disse ele.

E completou: "Você sabe a importância que você tinha na minha vida, todos os meus planos, projetos e sonhos tinha você do meu lado, meu amor. Vou lembrar sempre do que mais nos unia, o nosso propósito: De casar, ter filhos e construir uma família juntos. Peço que Deus me sustente e dê forças nesse momento tão difícil. Você foi nota 1000 em tudo, minha fechamento. Gratidão meu Deus por me permitir viver esses momentos ao lado de tua serva fiel. Muito obrigado, senhor, por ter me abençoado com esse presente de ser o primeiro e único namorado de tua filha. Pai, eu dei o meu melhor".