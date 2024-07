Namorado de modelo que morreu aos 19 anos emociona com despedida

A modelo Yasmin Domminguez faleceu aos 19 anos de idade de forma repentina e deixou o namorado desolado com sua partida. Veja a homenagem dele

A morte repentina da modelo Yasmin Domminguez deixou sua família e os amigos em choque. Ela morreu aos 19 anos de idade enquanto dormia em sua casa e a causa da morte ainda não foi esclarecida pelo IML (Instituto Médico Legal), que aguarda resultados de exames. Enquanto isso, o namorado dela, Daniel Coelho, lamentou a morte da amada com um recado especial nas redes sociais.

No Instagram, ele relembrou momentos deles juntos e falou sobre o tempo em que viveram um amor. "Meu amor, o que dizer de você? Eu agradeço a Deus por me permitir viver cada momento ao seu lado, conversas, cheiros, abraços, beijos, orações, e toda nossa parceria. muito do que estou me tornando e do que eu sou passou pela sua vida, minha parceira. Hoje, eu não entendo o “porque” de muita coisa, mas sei que tem um propósito maior por de trás de cada acontecimento que Deus nos permite passar", disse ele.

E completou: "Você sabe a importância que você tinha na minha vida, todos os meus planos, projetos e sonhos tinha você do meu lado, meu amor. Vou lembrar sempre do que mais nos unia, o nosso propósito: De casar, ter filhos e construir uma família juntos. Peço que Deus me sustente e dê forças nesse momento tão difícil. Você foi nota 1000 em tudo, minha fechamento. Gratidão meu Deus por me permitir viver esses momentos ao lado de tua serva fiel. Muito obrigado, senhor, por ter me abençoado com esse presente de ser o primeiro e único namorado de tua filha. Pai, eu dei o meu melhor".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Coelho (@eudanielcoelho_)

Como foi a morte de Yasmin Domminguez?

O pai dela, o pastor e empresário Thiago Delgado Domingues, comentou sobre como foi encontrar a filha, Yasmin Domminguez, sem vida na casa deles. Em entrevista no site Quem, ele contou que a jovem morreu enquanto dormia em seu quarto e que a família já a encontrou sem vida. "Ela estava bem. Na quarta (10), cantou na igreja, pulou, brincou, se divertiu, arrumou a casa nova. Eu, ela e os meus outros filhos íamos mudar para uma outra casa melhor. Ela cantou na igreja, e à noite viu o afilhado, Yuri, de 3 anos, que é filho da tia que ela ama muito. Brincamos, e depois ela entrou comigo para dormir, era uma da manhã, empacotamos mais coisas para a mudança. Ela me deu um beijo, falou que me amava e ainda ficou brincando. Duas horas da manhã, ela deitou e não acordou mais", disse ele.

E completou: "Na sexta, minha esposa chegou da academia e começou a chamar ela de Chumbrega [apelido que a mãe chamava Yasmin] e ela não acordava. Ela estava dormindo com roupa normal, com a mão de lado do corpo e toda dura e roxa. Peguei ela no colo, perdi as forças, fiquei com ela no chão. Minha esposa saiu gritando pela vila, pedindo ajuda, botaram ela na sala. Agarrei e a coloquei no carro para levar ao hospital. Ela já chegou lá morta, os médicos tentaram reanimar e ficaram fazendo várias perguntas, por ela ser muito nova".