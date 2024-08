Pai de quatro, Sorocaba conta como transmite valores aos filhos: 'Princípios'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Sorocaba explicou como lida com os desafios da paternidade e compartilha aprendizado

Bastante ligado à sua família, o cantor Sorocaba (43), dupla com Fernando Zor (40), sempre faz questão de compartilhar em suas redes sociais sua rotina ao lado dos filhos, os quais faz questão de compartilhar grandes aprendizados que vieram de sua criação. Em entrevista à CARAS Brasil, ele comentou como costuma lidar com os dilemas da paternidade dentro de casa.

Pai de quatro herdeiros, o artista conta que aprendeu bastante com seu pai e costuma compartilhar com cada um dos filhos os valores que foram fundamentais para a formação de sua personalidade. Questionado quais seriam eles, ao artista pontuou alguns:

"Eu acho que honestidade, que honrar as pessoas que estão junto com você, honrar os familiares, o papai, a mãe, os irmãos. É difícil você pontuar um, porque eu acho que ele forjou toda a base da minha estrutura do que eu sou hoje", conta ele que é pai de Nanda, Theo, Zion e Angelina, todos frutos de sua relação com Biah Rodrigues (27).

Segundo o sertanejo, seu pai foi e ainda é uma das maiores inspirações quando o assunto é paternidade. "Meu pai sempre foi uma pessoa muito correta, muito amigo dos amigos, muito de olhar no olho. Eu falo muito para os meus filhos hoje", diz.

"Às vezes meus filhos passam comigo e tem um rapaz no jardim fazendo alguma coisa, uma manutenção, eu falo: 'filho, dá uma olhada para ele, olha no olho dele'. Acho que esses princípios básicos tem que ser dado para a criança ser jovem", finaliza.

Vale destacar que no último dia 10 de julho, nasceram os gêmeos Zion e Angelina, na Maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo. Zion nasceu primeiro, às 18h20, com 2,8 kg. Já Angelina nasceu às 18h21 com 2,4 kg.