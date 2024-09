Otávio Augusto encanta com foto rara ao lado da esposa: 'Grandes atores'

O ator Otávio Augusto e a esposa, a atriz Cristina Mullins, marcaram presença no aniversário de 90 anos do grande amigo Rogério Fróes

O ator Otávio Augusto dividiu com os fãs um novo registro bastante especial ao lado da esposa, a atriz Cristina Mullins, musa dos anos 1980. Em seu Instagram oficial, o artista publicou imagens do casal esbanjando simpatia em um evento comemorativo com amigos.

Otávio e Cristina marcaram presença na festa de aniversário do também ator Rogério Fróes, que completou 90 anos no último sábado, 21. Nas imagens, é possível perceber que o veterano celebrou a chegada do novo ciclo de vida em uma comemoração intimista, cercado de amigos e familiares.

"Nós dois no aniversário de noventão do imbatível Rogério Fróes. Amigo há mais de 60 anos, parceiro de cena em espetáculos inesquecíveis como 'O Amante de Madame Vidal', 73, e 'O Interrogatório', 71, e otras cositas más… Feliz aniversário companheiro!!!", escreveu Otávio Augusto na legenda, parabenizando o grande amigo.

Encantados com os cliques do casal no aniversário de Rogério, os fãs rapidamente lotaram os comentários da postagem com inúmeras mensagens carinhosas aos três ícones da TV brasileira. "Foto pesadíssima quase não abre aqui, fantástico, gigantes!", declarou um internauta. "Que lindo! Um casal maravilhoso, celebrando com o grande amigo!!", disse outro.

"Tenho uma admiração tremenda por vocês", escreveu um terceiro. "Adoro os três!!! Grandes atores!!", ressaltou mais uma. Rogério Fróes, afastado da TV desde 2019, quando atuou na série 'Stella Models', do Canal Brasil, esteve em novelas como 'Selva de Pedra' (1972), 'Vale Tudo' (1988), 'Araponga' (1990), 'Prova de Amor' (2005) e 'Amor e Intrigas' (2008), sendo as duas últimas da Record TV.

Otávio Augusto, por sua vez, integrou elencos de 'Roque Santeiro' (1985), 'Selva de Pedra' (1986), 'Tieta' (1989), 'Vamp' (1991), 'Por Amor' (1997), 'Cobras & Lagartos' (2006), entre outros. Sua última aparição nas telinhas foi uma participação especial em 'Vai na Fé', em 2023.

Cristina Mullins, esposa de Otávio, também possui uma longa carreira de sucesso e atuou em grandes novelas como 'Pé de Vento' (1980), 'Paraíso' (1982), 'Brega & Chique' (1987), 'Sonho Meu' (1993), 'Rock Story' (2016), entre outras. Seu último trabalho na TV foi em 'Salve-se Quem Puder', em 2021.

Otávio Augusto faz rara aparição com Cristina Mullins

Em julho deste ano, o ator Otávio Augusto fez uma rara aparição em público com a esposa, a atriz Cristina Mullins. Ela foi prestigiar a reestreia do espetáculo A Tropa, no Rio de Janeiro, que tem o marido como ator do elenco.

Na saída do teatro, os dois posaram juntos e abraçados. Otávio e Cristina estão casados há 38 anos e levam uma vida tranquila; confira os registros do casal!