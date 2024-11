Otaviano Costa revela como concilia projetos na carreira: 'Artista múltiplo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Otaviano Costa confessa sobre seus projetos na carreira e relembra período afastado da televisão

Com mais de 30 anos de carreira dedicada à arte, Otaviano Costa (51) já passou por grandes reinvenções durante sua trajetória artística. Trabalhando como apresentador, radialista, ator e empresário. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista revela como concilia tantos projetos na carreira e declara: "Artista múltiplo".

Otaviano Costa analisa que é importante para sua profissão estar em muitos meios na arte. Ele menciona que se inspira em grandes artistas, sobretudo americanos, como Will Smith (56) em sua carreira.

"Eu acho que é uma cultura que cada vez mais está ficando compreensível no Brasil do artista múltiplo. Eu toco meu piano e eu canto. [As pessoas falam] ele apresenta, cria filmes e tem projetos digital, ele é empreendedor, como é que ele faz isso? O americano tá muito mais habituado a isso. Will Smith é um case incrível que eu uso como inspiração. Ele é cantor, ator, empreendedor [...] e é isso que eu sempre permiti que acontecesse na minha vida", declara.

O ator acredita que a chegada dos influenciadores digitais reforçou esse novo cenário artístico: "Eu sou apaixonado pelo canto, pela apresentação, pelo rádio. Hoje, até, eu jogo esse mérito aos influenciadores, tipo o Whindersson Nunes. Ele produziu muita coisa múltipla".

'CORAGEM E MEDO'

Em 2019, Otaviano Costa era responsável pela apresentação do programa Tá Brincando?, exibido no horário das tardes da Globo. Depois que o programa foi encerrado, o apresentador ficou afastado da TV aberta por um período de três anos, quando retornou no comando do Cozinhe se Puder, do SBT. Ele revela sobre seu afastamento da TV aberta.

"Nos últimos cinco, seis anos, a coisa que a gente mais teve foi medo, especialmente, eu. A minha decisão de deixar a TV aberta, momentaneamente, foi revolta de coragem e medo. A minha decisão de abrir meu próprio estúdio foi repleta de medo, construir minha própria agência, junto com a Flavinha, foi repleta de medo", confessa.

Neste ano, Otaviano Costa deu voz ao personagem medo, em Divertida Mente 2. Ele fala sobre a importância de um longa abordar sobre saúde mental. O ator ainda analisa que esse sentimento é fundamental antes de iniciar um novo projeto.

